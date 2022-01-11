Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

Sarı-kırmızılı kulüpte 2017-2020 yılları arasında oynayan 27 yaşındaki oyuncu için, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

56 MAÇA ÇIKMIŞTI

Ahmet Çalık, 2017'de Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte 56 maça çıkan başarılı oyuncu, geçen yıl ise Konyaspor'a imza atmıştı.

VEDA MESAJLARI YAĞDI

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini alan kulübü Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler de acıyı paylaştı.

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