Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti - Haberler Spor
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Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

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Ahmet Çalık'ın Türk futbolunu yasa boğan vefatının ardından eski kulübü Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusuna veda etti. Türkiye Futbol Federasyonu ve birçok kulüp de 27 yaşındaki oyuncunun vefatından duydukları üzüntüyü paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2017-2020 yılları arasında oynayan 27 yaşındaki oyuncu için, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

56 MAÇA ÇIKMIŞTI

Ahmet Çalık, 2017'de Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte 56 maça çıkan başarılı oyuncu, geçen yıl ise Konyaspor'a imza atmıştı.

VEDA MESAJLARI YAĞDI

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini alan kulübü Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler de acıyı paylaştı.

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

Galatasaray'dan duygusal paylaşım! Eski oyuncusu Ahmet Çalık'a veda etti

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