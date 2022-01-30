Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı - Haberler Spor
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Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'dan ayrılarak ABD ekibi Inter Miami'nin yolunu tutan DeAndre Yedlin, Türkiye'de geçirdiği günlerle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'de islamofobi olduğunu belirten Yedlin, "Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum." dedi.

Galatasaray'da oynadığı süre zarfında taraftarın performansını eleştirdiği DeAndre Yedlin, Inter Miami'ye transfer olduktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. ABD'li futbolcu ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray taraftarı ve Türkiye'yle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

DeAndre Yedlin'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye'de çok çok fazla Galatasaray taraftarı var. Hepsi de size bir şeyler söylemek istiyor. Galatasaray kaybedince durum değişebiliyor. Bu durumla yüzleşmeyi sevmiyorum.

Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı

Türkiye'ye geldiğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Benim ülkemde İslamofobi var. Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum.

Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı

ABD'ye geri dönmeye hazırdım. Hazırdan da öteydim. Daha önce ABD'ye geri dönüşle ilgili transfer görüşmeleri vardı. Bazı şeyler duyuyordum. Seçeneklerim oldu. Ancak, Inter Miami'ye kadar hiçbir kulüp bu kadar resmi yaklaşmamıştı. Tüm ailem için Miami en iyi seçimdi. Kariyerim bittikten sonra da yaşayacağım yerde oynayacağım. Bu nedenle transferim, ailem için harika oldu.

Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı

Türkiye Süper Ligi, izleyeceğiniz en heyecan verici ve en çılgın liglerden bir tanesi. Maçlar tam anlamıyla çılgınca geçiyor. Premier Lig'den sonra Süper Lig'e adaptasyon sürecim beklediğimden çok çok daha zor geçti."

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Cami, ABD, Spor, Haber

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