Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek! Burak Elmas, bu anlaşma için maça gitmedi
Galatasaray, stat isim hakkı anlaşmasında sona geldi. Görüşmelere devam eden Başkan Burak Elmas'ın, bu sebeple Marsilya maçına gitmediği aktarıldı. Daha önce sponsorluk anlaşmalarında medya önüne çıkmayan Başkan Elmas, bu lansmana katılacak ve soruları yanıtlayacak.
Galatasaray'ın dev sponsorluk anlaşması kısa süre içinde resmiyet kazanıyor. Mynet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, görüşmelerde sona gelindiği için Marsilya maçına gitmedi.
100 MİLYON DOLAR
5+5 yıllık anlaşma kapsamında Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek. Forma sponsorluğu bu anlaşmanın dışında.
BİZZAT KATILACAK
Bugüne kadar hiçbir sponsorluk anlaşmasında medya çıkmayı tercih etmeyen Burak Elmas'ın stat sponsorluğu lansmanına katılacak ve soruları yanıtlayacak.
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