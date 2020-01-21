Galatasaray'da Younes Belhanda'ya 'git' mesajı

21.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:31

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Kadroda düşünülmeyen isimleri satarak, yeni transferler için kaynak yaratmaya çalışan G.Saray'da gözler Younes Belhanda'ya çevrildi.



Bazı Arap kulüplerinin talip olduğu, ayrıca Nice ve Monaco'nun da kiralamak istediği ancak gelen teklifleri maaşı düşük ya da beklentisine yanıt vermediği gerekçesiyle gündemine almayan Faslı oyuncu, son kadro tercihleriyle, üstü kapalı olarak uyarıldı. Sarı kırmızılıların son üç resmi maçında 1 dakika bile süre alamayan Belhanda'nın bunu "Artık oynaman zor, teklifleri değerlendir" mesajı olarak algılaması bekleniyor.



Terim de gidişine onay veriyor



Teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'nın sakatlıktan dönmesiyle forvet arkasında 1 numaralı tercihine bu ismi alırken, alternatif olarak Taylan'ı tercih ediyor. Tecrübeli teknik adam Belhanda'yı ise son üç resmi maçta kulübede tutsa da oynatmadı. Terim'in bu bölgede iki ismi istihdam etmeyi düşündüğü Belhanda'ya iletilirken, başarılı çalıştırıcının, teklif gelmesi halinde Faslı oyuncunun gidişine onay verdiği belirtildi. Belhanda, bu sezon forma giydiği 18 maçta toplam 4 gol 1 asiste imza attı. Öte yandan G.Saray'ın önce stoper, ardından ön libero mevkilerine takviye yapması bekleniyor.



