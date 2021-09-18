Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı

Galatasaray Kulübünde yeni kurulan kadın futbol takımının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Kulübün 1905 yılında kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcular katıldı.

Başkan Elmas, törende teknik direktör Nurcan Çelik'e çiçek verdi.

Organizasyonda konuşan başkan Burak Elmas, kulüp adına önemli bir hamle yapıldığını belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ali Sami Bey ve arkadaşlarının bu ocakta kurarak dünyaya açtığı Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kuruyoruz. Takımımız, Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyor. Bütün camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir günü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Başak Karaca, Galatasaray Kulübünün temellerinin lisede atıldığını aktararak, "Bugün burada olmak bizim için çok özel. 100 yılı aşkın sene önce her şey burada başlamıştı. Bugün ise kız kardeşlerimizle birlikteyiz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Başarılı olacağımıza eminim. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Yine olacak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Nurcan Çelik ise "13 yaşımda eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'ye hayranlığımla başlayan futbol kariyerimin, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam edecek olması benim için tarifsiz duygu." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çelik, "Uzun süredir futbolcu ve kulüp başkanı olarak futbolun içindeyim. Bugün de Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve başlamak beni çok heyecanlandırıyor. Bu, benim en büyük hayallerimden biriydi. Burada olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarını Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacaklarını kaydeden Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonunun lig statüsünü açıklamadığı için hangi ligde yer alacaklarının belli olmadığını söyledi.

Tanıtım kapsamında Galatasaray Lisesi Kız Futbol Takımı ile yapılan gösteri maçını Galatasaray, 10-1 kazandı.