Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı

Galatasaray Kulübünde yeni kurulan kadın futbol takımının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübünde yeni kurulan kadın futbol takımının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Kulübün 1905 yılında kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcular katıldı.

Başkan Elmas, törende teknik direktör Nurcan Çelik'e çiçek verdi.

Organizasyonda konuşan başkan Burak Elmas, kulüp adına önemli bir hamle yapıldığını belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ali Sami Bey ve arkadaşlarının bu ocakta kurarak dünyaya açtığı Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kuruyoruz. Takımımız, Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyor. Bütün camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir günü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Başak Karaca, Galatasaray Kulübünün temellerinin lisede atıldığını aktararak, "Bugün burada olmak bizim için çok özel. 100 yılı aşkın sene önce her şey burada başlamıştı. Bugün ise kız kardeşlerimizle birlikteyiz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Başarılı olacağımıza eminim. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Yine olacak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Nurcan Çelik ise "13 yaşımda eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'ye hayranlığımla başlayan futbol kariyerimin, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam edecek olması benim için tarifsiz duygu." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çelik, "Uzun süredir futbolcu ve kulüp başkanı olarak futbolun içindeyim. Bugün de Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve başlamak beni çok heyecanlandırıyor. Bu, benim en büyük hayallerimden biriydi. Burada olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarını Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacaklarını kaydeden Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonunun lig statüsünü açıklamadığı için hangi ligde yer alacaklarının belli olmadığını söyledi.

Tanıtım kapsamında Galatasaray Lisesi Kız Futbol Takımı ile yapılan gösteri maçını Galatasaray, 10-1 kazandı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Son Dakika: Galatasaray'ın forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak

Son Dakika: Galatasaray'ın forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak

 Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

 Avrupa sağ olsun! Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı

Avrupa sağ olsun! Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce
Magazin Sultan Selim Gökhan Çıra
Spor Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 14:36:15. #1.12#