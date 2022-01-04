Son dakika haberleri | Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Kovid-19 testi uygulandı.

Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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