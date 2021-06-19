Galatasaray'da Burak Elmas ipi göğüsledi! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri

Galatasaray'ın 38. Başkanı seçilen Burak Elmas, 140 milyon dolar sponsor desteği ile birlikte birçok önemli vaatte bulundu. G.Saray'da yöneticilik tecrübesi olan Elmas, dijital alandan 25 milyon dolardan fazla gelir hedefliyor. Futbol takımının başında Fatih Terim ve ekibi olacak. Basketbol şubesine de önemli yatırım yapılacak. İşte A'dan Z'ye Elmas'la ilgili tüm merak edilenler.

Çiçeği burnunda Başkan Burak Elmas'ın, Sarı-Kırmızılı kravatı takmasıyla yarından itibaren projelerine start vermesi bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'la ilgili tüm merak edilenler:

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yaparak görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlendi.

Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği gerçekleştirdi.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazandı. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

VAATLERİ NELER?

- Finansmanı hazır Kemerburgaz tesislerini 26 ayda tamamlamak.

- Florya arazisinin yeni imar planı ile değerlendirilmesi.

- Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi ile basketbol takımına ek gelir sağlamak.

- Global spor kulüpleri arasında dijital alanda lider olmak.

- Hesap sorulabilir yönetim anlayışı için ilk 100 gün planı paylaşmak.

- 140 milyon dolarlık sponsor desteği. Stat isim hakkı da dahil.

- Teknik Direktör Fatih Terim olacak.

- Basketbolda Euroleague katılım, 11 bin kapasiteli salon yapılacak.

- 25 milyon dolardan fazla dijitalden gelir hedefi.

YÖNETİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.