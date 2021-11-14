Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor

Galatasaray'da Arda Turan için yolu sonu görünmeye başladı. Bu sezon bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramayan kaptan vedaya hazırlanıyor.

KULÜPTE KALIYOR

Tecrübeli futbolcunun devre arasında futbol kariyerine nokta koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak.

EKİBE DAHİL OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Arda, Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak.

LİSANS ALABİLİR

Belirli sayıda milli formayı giydiği için UEFA B Lisansı alma hakkı olan Arda'nın yeni hedefi A takım çalıştıracak seviyeye gelmek.

49 GOL VE 77 ASİST

Arda Turan, Galatasaray formasıyla çıktığı 234 resmi maçta 49 gol ve 77 asiste imza attı. Arda Turan; Atletico Madrid'de İspanya şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali ve Barcelona'da da lig şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet