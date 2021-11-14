Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor - Haberler Spor
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Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor

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Galatasaray'da kaptan Arda Turan devre arasında kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Turan'ın, Fatih Terim'in ekibine dahil olacağı belirtildi.

Galatasaray'da Arda Turan için yolu sonu görünmeye başladı. Bu sezon bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramayan kaptan vedaya hazırlanıyor.

Tecrübeli futbolcunun devre arasında futbol kariyerine nokta koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak.

Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor

Sabah'ın haberine göre; Arda, Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak.

Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor

Belirli sayıda milli formayı giydiği için UEFA B Lisansı alma hakkı olan Arda'nın yeni hedefi A takım çalıştıracak seviyeye gelmek.

Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor

Arda Turan, Galatasaray formasıyla çıktığı 234 resmi maçta 49 gol ve 77 asiste imza attı. Arda Turan; Atletico Madrid'de İspanya şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali ve Barcelona'da da lig şampiyonluğu yaşadı.

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