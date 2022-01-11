Galatasaray'da bir büyük ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu

Fatih Terim'e veda edilmesinin ardından Florya'da peş peşe ayrılık yaşanıyor. Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden resmen istifa etti. Hanedar, Twitter mesajından yaptığı açıklamada çok ince bir gönderme yaptı.

TEŞEKKÜR ETMEDİ

Şükrü Hanedar, Galatasaray'ın tüm geçmiş yönetimlerine teşekkür ederken Burak Elmas ve ekibini es geçti. Bu gönderme, Burak Elmas'ın Fatih Terim'le yolları ayırma şekliyle ilgili de büyük mesaj oldu.

İşte o açıklama:

"GEÇMİŞ YÖNETİMLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e ve geçmiş dönem başkan ve yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray'a hizmet bir şereftir."

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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