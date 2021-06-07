Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı

Galatasaray'da başkan adaylarının oy pusulası renk seçimleri yapıldı. Kırmızı renkle seçime girecek Burak Elmas'a sosyal medyada destek yağdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kırmızı renk emojilerle paylaşım yaparak gönüllerinde yatan başkanın Elmas olduğunu ifade etti.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının oy pusulası rengi belli oldu. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı kırmızıya boyadı.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE YATAN BAŞKAN BELLİ OLDU

19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylar Metin Öztürk (5569) , İbrahim Özdemir (7019), Eşref Hamamcıoğlu (7102), Burak Elmas (9320) ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) arasında renk seçimine gidildi. Başkan adayları seçtikleri renkteki oy pusulası ile yarışacak. Çoğu sarı-kırmızılı taraftar renklerin belli olmasından sonra kırmızı renk emojili paylaşım yaptı.

İŞTE ADAYLARIN PUSULA RENGİ

Mor: Metin Öztürk

Sarı: İbrahim Özdemir

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu

Kırmızı: Burak Elmas

Beyaz: M. Yiğit Şardan