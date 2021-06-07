Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Galatasaray'da başkan adaylarının oy pusulası renk seçimleri yapıldı. Kırmızı renkle seçime girecek Burak Elmas'a sosyal medyada destek yağdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kırmızı renk emojilerle paylaşım yaparak gönüllerinde yatan başkanın Elmas olduğunu ifade etti.
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının oy pusulası rengi belli oldu. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı kırmızıya boyadı.
TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE YATAN BAŞKAN BELLİ OLDU
19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylar Metin Öztürk (5569) , İbrahim Özdemir (7019), Eşref Hamamcıoğlu (7102), Burak Elmas (9320) ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) arasında renk seçimine gidildi. Başkan adayları seçtikleri renkteki oy pusulası ile yarışacak. Çoğu sarı-kırmızılı taraftar renklerin belli olmasından sonra kırmızı renk emojili paylaşım yaptı.
İŞTE ADAYLARIN PUSULA RENGİ
Mor: Metin Öztürk
Sarı: İbrahim Özdemir
Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu
Kırmızı: Burak Elmas
Beyaz: M. Yiğit Şardan