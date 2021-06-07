Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
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Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da başkan adaylarının oy pusulası renk seçimleri yapıldı. Kırmızı renkle seçime girecek Burak Elmas'a sosyal medyada destek yağdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kırmızı renk emojilerle paylaşım yaparak gönüllerinde yatan başkanın Elmas olduğunu ifade etti.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adaylarının oy pusulası rengi belli oldu. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı kırmızıya boyadı.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE YATAN BAŞKAN BELLİ OLDU

19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylar Metin Öztürk (5569) , İbrahim Özdemir (7019), Eşref Hamamcıoğlu (7102), Burak Elmas (9320) ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) arasında renk seçimine gidildi. Başkan adayları seçtikleri renkteki oy pusulası ile yarışacak. Çoğu sarı-kırmızılı taraftar renklerin belli olmasından sonra kırmızı renk emojili paylaşım yaptı.

Galatasaray'da başkan adaylarının pusul rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Galatasaray'da başkan adaylarının pusul rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Galatasaray'da başkan adaylarının pusul rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Galatasaray'da başkan adaylarının pusul rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Galatasaray'da başkan adaylarının pusul rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı

İŞTE ADAYLARIN PUSULA RENGİ

Mor: Metin Öztürk

Sarı: İbrahim Özdemir

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu

Kırmızı: Burak Elmas

Beyaz: M. Yiğit Şardan

Galatasaray'da başkan adaylarının pusul rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
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