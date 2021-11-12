Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor - Haberler Spor
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Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kemer sıkma politikası uygulayacak Galatasaray'da kıyım listesine kaptan Arda Turan da eklendi. Tecrübeli futbolcuya devre arasında veda ediliyor.

Galatasaray'da A Takım bütçesi 61 milyon eurodan 48 milyon euroya kadar çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde tüm tekliflere açık. Buna Marcao da dahil.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Maç kadrosuna dahi giremeyen Gustavo Assuncao ve Aytaç Kara'nın bileti kesildi. Oğulcan Çağlayan da gönderilecekler listesinde.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e devre arasında veda edilecek. Aslan, 8 milyon euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek. Ancak Feghouli'de sürpriz yaşanabilir. Feghouli, diğer iki isme nazaran katkı veriyor. Büyük fedakarlık yapması durumunda kalma ihtimali var.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da burada değerini katladı.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Fatih Terim, yönetimin gençleşme operasyonuna tam destek veriyor. Yönetim ve teknik ekip uyumlu çalışıyor.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor

Fatih Terim, Arda Turan'ın ekibinde yer almasını istiyor. Ancak Arda'nın gönlü futbol oynamaktan yana. Önümüzdeki devre Arda'yı başka bir Süper Lig ekibi forması altında görmek sürpriz olmayacak.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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