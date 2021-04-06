Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu ile ilgili konuştu: "Tüm takım taraftarlarının artık yönetimlerden bekledikleri sanal istatistikler değil, gerçek, güncel ve ülke dışına taşabilecek başarılar. O zaman herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar. Fenerbahçe bana, 'İflas eden tüccar eski defteri karıştırır' atasözünü hatırlatıyor."

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyla ilgili konuştu. Akşam'a konuşan Aysal, G.Saray gündemiyle ilgili de değerlendirmelerini anlattı.

İşte Ünal Aysal, yaptığı açıklamalar:

"FENERBAHÇELİLER CİDDİ DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin bu başvurusu bana 'İflas eden tüccar eski defteri karıştırır' atasözünü hatırlatıyor. Bu konuda Fenerbahçeli dostlarımızın ortaya böyle bir öneri getirirken ciddi olduklarını da zannetmiyorum. Zira kendilerini çaresiz göstermeye çalışmaları için hiçbir mantıklı gerekçe göremiyorum."

"PEK MASUM VE İNANDIRICI GELMİYOR"

"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon olarak hepimiz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Ama bu bizlerin modern futbolun hedeflerinden vazgeçip geçmişe dönmemizi gerektirmez. O dönemin futbolu ile bugünkü futbolun kurumları ve kuralları artık çok farklı. Böyle bir iddia bana pek masum ve inandırıcı gelmiyor. O zaman herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar."

"TARİHLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK"

"Tarihte yaşanılanları hiçbirimiz ne değiştirebiliriz ne de reddedebiliriz. Burada bir sorunumuz yok. Burada sorun tarihsel olayların değiştirilmesi ile ilgili değil. Modern futbolun kurumsal yapısının yeniden kurgulanarak yeni kriterler ve kurallar bazında şampiyonlukların düzenlenmesidir. Özetle, elma ile armudun aynı 'meyve' sayılarak beraber tartılması hiç de mantıklı sayılamaz."

"BEKLENİLEN SANAL İSTATİSTİKLER DEĞİL"

"Fenerbahçe Kulübü ülkemizin en büyük spor kulüplerinden biri. Tüm takım taraftarlarının artık yönetimlerinden bekledikleri sanal istatistikler değil, gerçek, güncel ve ülke dışına taşabilecek başarılar. TFF'nin bu müracaata vereceği olumlu cevap Türkiye'de zaten gittikçe kurumsal çatısı çatırdayan, tarafsız ve modern futbol yapısının iyice geçmişin vesayeti altında enerjisini kaybedip çökmesine sebep olabilir. Bir sporsever olarak hâlâ aklı selimin TFF gibi kurumlarda devam ettiğine inanmak isteyenlerdenim."

MÜDÜR KARDEŞİMİZ TARAFTAR AĞZIYLA KONUŞMUŞ"

"Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin Haber Global'e, "Bir tarihçi olarak benim kanaatim; tarihin devamlılığı açısından sadece 1959 sonrasını kabul etmek doğru değildir. Bunlar ciddi organizasyonlardır. Bunları yok saymamak gerekir." açıklamasında bulunmuştu. Aysal ise bu açıklama ile ilgili, "Hatırladığım kadarı ile Galatasaray Lisesi müdürü kardeşimiz hiçbir zaman iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamamıştır. Bulunduğu makamı unutarak bir taraftar ağzı ile konuşmuş olmasını biraz yadırgadım." dedi.

Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: 'İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!'
Hatayspor - Galatasaray maç özeti ve golleri izle!
Hatayspor - Galatasaray maç özeti ve golleri izle!
Hatayspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle! Hatayspor - Galatasaray ilk 11'ler!
Hatayspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle! Hatayspor - Galatasaray ilk 11'ler!
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Dilan Çıtak Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:16:56. #1.16#
title