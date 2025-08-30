GALATASARAY Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Ç. Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk üç haftada kalesini gole kapatarak üst üste galibiyetler alan ve zirveye yerleşen Galatasaray, bu kez taraftarı önünde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, milli araya girilmeden önce serisini dört maça çıkarmayı amaçlıyor. Karadeniz ekibi Rizespor ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

Maç, Bein Sports 1 üzerinden takip edilebilecek. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı frekanstan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ TARİHİ

Zorlu karşılaşma, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SAATİ

Mücadele, futbolseverlerin ekran başında olacağı saat olan 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ STADYUMU

İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki bu kritik maçın adresi olacak.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ SERİSİ

Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, bu tarihten sonra evinde oynadığı 19 karşılaşmada 16 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY'IN GOL İSTATİSTİKLERİ

Aslan, iç sahada oynadığı son 19 lig maçında hücumda oldukça üretken bir görüntü sergiledi. Bu süreçte rakip fileleri 49 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 15 gol gördü.