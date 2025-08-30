Galatasaray Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ç. Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Süper Lig'de ilk üç haftayı namağlup ve gol yemeden kapatarak zirveye oturan Galatasaray, taraftarı önünde Rizespor'u ağırlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri milli ara öncesi seriyi dört maça çıkarmak isterken, Karadeniz temsilcisi ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesinin hangi kanal üzerinden izlenebileceğini araştırıyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, o maçın ardından iç sahada 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GALATASARAY'IN SKOR PERFORMANSI

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 19 lig maçında hücumda etkili bir tablo ortaya koydu. Bu dönemde rakip ağları 49 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalelerinde ise 15 gole engel olamadı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 İZLEME DETAYLARI

Mücadele Bein Sports 1'den takip edilebilecek. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanaldan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ TARİHİ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SAATİ

Büyük mücadele, saat 21.30'da başlayacak.