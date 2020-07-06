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Galatasaray, Belhanda için Dinamo Kiev'e 250 bin euro daha bonus ödeyecek

Performansı tartışma konusu olan ve taraftarların tepki gösterdiği Younes Belhanda için Galatasaray, sözleşmesinde yazan madde gereği 25 maça çıktığı için 250 bin euro daha bonus ödemesi yapacak.

06.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:51

Galatasaray 3 sene önce bonservisine 8 milyon Euro verdiği Younes Belhanda için ayrıca Dinamo Kiev'e 1 milyon 750 bin Euro performans bonusu ödedi.

Trabzonspor derbisinde ilk 11 çıkan Faslı 10 numara, Alanya'da da forma giymesi halinde 100 maça ulaşacak ve Galatasaray'ın kasasından Belhanda için 250 bin Euro daha çıkacak.

Younes Belhanda için Galatasaray'ın 30 Haziran 2017'de KAP'a yaptığı açıklama şöyleydi:

"Profesyonel futbolcu Younès Belhanda ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 2.000.000 Euro (net) olmak üzere,

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

Futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Kulübümüzün, oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim ödemesi yapılacaktır."

Galatasaray, Belhanda için Dinamo Kiev'e 250 bin euro daha bonus ödeyecek
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