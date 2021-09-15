Galatasaray Başkanı Burak Elmas, söz verdiği üzere yapılan harcamaların detaylarını paylaştı

Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, transfer döneminde yapılan harcamaların detaylarını paylaştı. Radamel Falcao'ya da 3 milyon euro tazminat ödeneceğini ifade etti.

İşte Elmas'ın açıklamaları:

"4-5 SENEYİ DÜŞÜNEREK YAPTIK"

Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret gösterek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık.

"BÜYÜK BİR CESARET GÖSTERDİK"

Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.

"TAKDİRİ SİZE BIRAKIYORUM"

Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum.

"35 MİLYONA DÜŞECEĞİZ"

Bu sene bütçemiz 48.2M€'ya indi, geçen sene 61.5'tu. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyona inecek, Önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon bütçeye düşmeyi düşünüyoruz.

"FLORYA'DA CİDDİ ÇALIŞMA VAR"

Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var.

Ödenen bonservisler:

Barış Alper: 2 milyon 100 bin TL

Berkan Kutlu: 4 milyon euro

Halil Dervişoğlu: 1 milyon euro

Cicaldau: 6.5 milyon euro

Sacha Boey: 1 milyon 150 bin euro

Victor Nelsson: 7 milyon euro

Morutan: 3.5 milyon euro

Assunçao: 100 bin euro (k.)

Verilen maaşlar:

Berkan Kutlu: 700 bin Euro

Barış Alper: 380 bin Euro

Halil Dervişoğlu: 850 bin Euro

Cicaldau: 900 bin Euro

Boey: 480 bin Euro

Aanholt: 1.9 milyon Euro

Nelsson: 800 bin Euro

Morutan: 630 bin Euro

Assunçao: 450 bin Euro

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