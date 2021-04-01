Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Rekabette geri kalmanın çaresizliği

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve spor tarihçisi Melih Şabanoğlu, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuru hakkında açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun iddialarına da yanıt verdiler. Günay canlı yayında Fenerbahçe için "Rekabette geri kalmanın çaresizliği. 3 yıl içinde bir beklenti oluşmuştu aslında. Rekabette kalite olacak, futbola kalite gelecek dedik ama tam tersi oldu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'nun sözlerine Galatasaray cephesinden yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve spor tarihçisi Melih Şabanoğlu 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"ÜZÜCÜ NİTELENDİRMELERLE DOLU PROGRAMI İZLEDİK"

"2018 yılı Galatasaray ve Fenerbahçe'de yönetimler değişti. Bu süreçte başkanımız 'rakibe saygı, kendine saygı' demişti. Biz rakiplerimize saygı gösterdik. Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Bir yönetici bu üslupla konuşmalıdır. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır. Sahadaki başarısızlıklar beklediğimiz gibi Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itmiş oldu."

"TÜRKİYE, ULUSAL BİR LİGE 1959'DA SAHİP OLDU"

"O dönemin ligiyle, 2021'in kurallarıyla şampiyon kabul edilmesiyle ilgili bir başvuru. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir lige 1959'da sahip oldu."

"BÖYLE İNSANLAR ÇIKIP YÖNETİCİLİK YAPMAMALI"

"Bir yönetici çıkıp Türkiye'nin en büyük camiası hakkında böyle kelimelerle açıklamalar yapmamalıdır. TFF Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konunun hukuka uygun olmadığı halde tekrar gündeme getirilmesi, spordaki kardeşlik ve barışı bozucu bir etki yaratır. Haklı olmayan, meşru olmayan bir başvuru olduğunu söylüyoruz. Bunun karşılığında, Fenerbahçe'yi temsil eden kişinin 'Galatasaray terör örgütü mensubu gibidir' demesi kabul edilemez. Bu tip insanların Türkiye'de yöneticilik yapmaması lazım."

Türker Arslan

"FENERBAHÇE DAHA ÖNCE DE BAŞVURMUŞTU"

TFF'nin geçmiş yıllarda Tahkim Kurulu başkanlığını yapan Türker Arslan, "Fenerbahçe kulübü, Haluk Ulusoy'un TFF' Başkanı olduğu dönemde TFF'ye bu şampiyonluklar için başvurmuştu ancak TFF kabul etmedi ve Tahkim Kurulu da onayladı. Fenerbahçe yöneticisi genç isim terbiyesizce konuştu. Benim ve Ulusoy'un yanlış işler yaptığını savundu bizi tanımıyor galiba. Metih Sipahioğlu denen genç arkadaş beni biraz araştırsın ne olduğunu çok iyi anlar. Ben 2 dönem Türkiye'nin tek CAS hakimliğini yaptım. İyi araştırsınlar. Verilen ret kararı TFF'nin arşivlerindedir. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu kararı da var." ifadelerini kullandı.

"TAHKİM KARARI SONRASI BAŞVURU YAPILAMAZ"

"Anayasa'nın 59. maddesine 3. fıkra eklendi. Spor Federasyonları üzerinde, Tahkim Kurulu görüldü. Tahkim Kurulu kararlarının, en üst karar olduğu açıklandı. Tahkim Kurulu karara bağladıktan sonra, tekrar bir başvuru olamaz. Tahkim bunu daha önce başvuru yapılamaz diye karara bağlamış durumda."

"KUPA MÜHENDİSLİĞİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Spor tarihçisi Melih Şabanoğlu, "Kimse Türkiye'de 1959 öncesini yok saymıyor. Daha önce Türker Arslan döneminde zaten tartışıldı. 1959 dönemi sayılmıyor diyemeyiz. Beşiktaş'a iki şampiyonluk yazılmış durumda zaten. Kupa mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. Galatasaray'ın 1953 döneminde kazandığı bir kupa var.Lefter'in şampiyonluğu elinden alınıyor diyorsunuz ama Turgay Şeren'in şampiyonluğunu neden saymıyorsunuz?Kimse 1959 öncesini yok saymıyor. 1951'de profesyonellik kabul edildiğinde herkes profesyonel olmuyor. Kural en az 6 profesyonel oyuncu olması" dedi.