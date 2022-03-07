Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Barcelona Galatasaray maçı hangi gün, Türkiye'deki maç ne zaman? GS maçı nerede?
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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir çizgide ilerleyen Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. GS Barcelona maçı ne zaman sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki rakibi, UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Peki, BARCA GS ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Barcelona Galatasaray maçı hangi gün, Türkiye'deki maç ne zaman?
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz seri başı olarak katıldığı kura çekiminde Barcelona ile eşleşmişti. Bunun üzerine İspanya'da oynanacak maçın tarihi ve rövanşının tarihi merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte tüm eşleşmeler... Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? BARCA GS ne zaman, hangi kanalda?
GS BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
- Rangers - Kızılyıldız
- Braga - Monaco
- Porto - Olimpik Lyon
- Kritik müzakere başladı
- Sakarya'daki patlama davasında karar açıklandı
- Türk'ün elini Türk tutar!
- Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI SKOR
- Tahliye edilen Türkler İstanbul'da!
- Atalanta - Bayer Leverkusen
- Sevilla - West Ham United
- Barcelona - Galatasaray
- Leipzig - Spartak Moskova
- Real Betis - Eintracht Frankfurt