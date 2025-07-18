Galatasaray'ın Avusturya ekibi Admira Wacker ile oynayacağı hazırlık maçı, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte tüm detaylar ve maç öncesi analiz! Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman?

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Admira Wacker Maçı, 20 Temmuz Pazar günü oynanacak, maç saat 20:30'da başlayacak.

Galatasaray Admira Wacker,maçı, Linz'da, Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Admira Wacker arasındakimaçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK KAMPI VE KADRO DURUMU

Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya veya Almanya'da kamp yapmayı planlıyor. Admira Wacker maçı, teknik direktör Okan Buruk'un yeni takım düzenini test etmesi açısından önemli olacak.

ADMİRA WACKER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Admira Wacker, Avusturya Bundesliga'da mücadele eden orta sıralarda bir takım. Galatasaray için iyi bir antrenman niteliği taşıyacak bu maç, defansif organizasyon ve hücum hattının test edilmesi açısından önemli.

• Takımın Forması : Siyah-beyaz renklere sahip.

• Önemli Oyuncuları: Avusturya liginde tecrübeli futbolcular bulunuyor.

• Taktik Yapısı : Genellikle kontratak ve orta saha presi uygul