Galatasaray 4. kez gruplarda
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Galatasaray 4. kez gruplarda

Galatasaray 4. kez gruplarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Galatasaray, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak organizasyonla belli olacak.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray 4. kez gruplarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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