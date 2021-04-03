Galatasaray: 3-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray: 3-0

Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK - Haberler | Spor
Galatasaray: 3-0

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Aabid (xx) (Dk.90+6 Abdurrahman ?), Pablo Santos (xx), Mesut Çaytemel (xx), Akintola (xx) (Dk.88 Burak (?), Traore (xx) (Dk.

Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan
Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan
Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı
Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Aabid (xx) (Dk.90+6 Abdurrahman ?), Pablo Santos (xx), Mesut Çaytemel (xx), Akintola (xx) (Dk.88 Burak (?), Traore (xx) (Dk. 81 Isaac Sackey (?), Kamara (xx), Yusuf Abdioğlu (xx),  Ribeiro (xxx)( Dk.90+6 Muhammet Mert (?), Popov (xx), Diouf (xxx).GALATASARAY: Muslera (xx) -  Şener Özbayraklı (xx), Onyekuru (xx) (Dk. 81 Oğulcan (x), Etebo (xx), Donk (xx), Ömer Bayram (xx), Mostafa Mohamed (x) (Dk.46 Falcao (xx), Saracchi (x)(Dk.46 Linnes (x), Arda Turan (x) (Dk.46 Halil x), Gedson Fernandes (xx), Feghouli (x) (Dk.46 Babel (x).GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 73 Diouf, Dk.29 Ribeiro (Atakaş Hatayspor).KIRMIZI KART: Dk. 79 Popov (Hatayspor).SARI KARTLAR: Yusuf, Mesut, Kamara, Akintola, Pablo Santos  (Hatayspor) - Arda, Şener (Galatasaray).Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti. Üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Galatasaray ise 61 puanda kaldı.6'ncı dakikada Mesut'un kaptırdığı topta Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Mostafa Mohamed ceza sahasına girmeden vurdu. Hatayspor defansına da çarpan top az farkla kornere çıktı.21'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sol kanattan hareketlenen Mesut'un ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın altı pas ilerisine kestiği topu Mame Diouf ağlara gönderdi: 1-0.29'uncu dakikada Atakaş Hatayspor rakip cezasahasının sağ tarafına yakın bir bölgede serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Traore topu doğrudan ceza sahası ön çizgisinde bekleyen Ribeiro'ya gönderdi. Riberio topun gelişine yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.Karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Etebo topu cezasahasına ortaladı, Falcao'nun sert kafa vuruşu direkten auta çıktı.69'uncu dakikada Galatasaray sağ kanattan korner kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Falcao'nun kafa vuruşunu Munir son anda çeldi, Munir'in çeldiği topu önünde bulan Babel topu kale içerisine çevirdi ancak defans uzaklaştırdı.75'inci dakikada ani gelişen Hatayspor atağında sağ kanattan gönderilen uzun topta Etebo'dan önce topu alan Diouf, Muslera'yı çalımlayarak farkı 3'e çıkardı. 3-0.78'inci dakikada Onyekuru sol kanattan ceza sahası içerisine girerken Popov tarafından düşürüldü. VAR hakemleri tarafından inceleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi sonrası oyun alanına dönen Abdulkadir Bitigen Popov'a kırmızı kart gösterdi. Hatayspor 10 kişi kaldı.82'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Falcao geçti. Falcao'nun vuruşunda barajı geçen top üstten auta gitti.Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

- Hatay
Galatasaray: 3-0
Galatasaray: 3-0
Galatasaray: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ali İhsan Su Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Metin Oktay Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray: 3-0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 21:37:31. #1.14#
title