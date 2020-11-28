Galatasaray: 0-4
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaray: 0-4

28.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:18
Galatasaray: 0-4

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Serkan Ok (xx), Serkan Çimen (xx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Emir (xx), Meriah (x), Moroziuk (x), Melnjak (x), Abdullah (xx) (Dk.64 Onur xx), Donsah (x), Baiano (xx), Boldrin (x), Samudio (xx) (Dk.64 Fernando x), Skoda (x) (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Serkan Ok (xx), Serkan Çimen (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Emir (xx), Meriah (x), Moroziuk (x), Melnjak (x), Abdullah (xx) (Dk.64 Onur xx), Donsah (x), Baiano (xx), Boldrin (x), Samudio (xx) (Dk.64 Fernando x), Skoda (x) (Dk.64 Remy xx)GALATASARAY: Fatih (xxx) - Donk (xx), Marcao (xx), Linnes (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk.89 Şener x), Taylan (xxx), Emre Kılınç (xx) (Dk.89 Kerem x), Feghouli (xxx), Emre Akbaba (xxx) (Dk.89 Ömer x), Oğulcan (xxx) (Dk.78 Sekidika x), Diagne (xxxx) (Dk.90 Ali Yavuz x)GOLLER: Dk.45 (P), Dk.52 ve Dk.79 Diagne, Dk.87 Taylan (Galatasaray)?KIRMIZI KART: Dk. 77 Boldrin (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Baiano, Emir, Melnjak, Moroziuk (Çaykur Rizespor) - Fatih (Galatasaray)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.3'üncü dakikada orta alandan gelen pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Akbaba, pasını sağ taraftaki Oğulcan'a çıkarttı. Bu futbolcunun ceza sahası içerisinden bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.25'inci Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu ayaklarıyla kurtardı.26'ncı dakikada ceza yayı üzerinde sırtı dönük pozisyonda topla buluşan Oğulcan'ın dönerek vurduğu sert şutta kaleci Gökhan soluna doğru uzanarak topu kornere çeldi.30'uncu dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasına yakın yerde buluşan Diagne'nin gelişine vuruşunda top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.33'üncü dakikada Moroziuk'un sağ kanattan gönderdiği uzun topu ceza yayı üzerinde göğsüyle kontrol eden Skoda'nın şutunda top yandan dışarıya çıktı.45'inci dakikada ceza sahası içerisinde Melnjak ile çıktığı hava topunda yerde kalan Emre Akbaba'nın pozisyonunu VAR'da inceleyen maçın hakemi penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya gelen Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 52'nci dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba bekletmeden pasını Diagne'ye çıkardı. Bu futbolcunun şutunda rakibe çarparak yön değiştiren top sol kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-2.66'ncı dakikada sağ kanattan Moroziuk'un ceza sahasına gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Boldrin'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Remy'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.79'uncu dakikada topla ceza sahasına yönelen Emre Kılınç'tan aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.85'inci dakikada kendi sahasında hızlı çıkan Galatasaray'da Diagne'nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Sekidika'nın şutunda Gökhan topu kornere çelmeyi başardı.87'nci dakikada kullanılan kornerde rakip savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Taylan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.

Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı

- Rize
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4
Galatasaray: 0-4

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytekin KALENDER

İlgili Haberler

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ Eser Yenenler Burcu Esmersoy
Spor Orhun Ene Ersun Yanal Samet Aybaba Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray: 0-4 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:19:11. #1.15#
title