Galatasaray: 0-0

STAT: Velodrome

HAKEMLER: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 4'e, Marsilya ise 2'ye çıkardı.

9'uncu dakikada Marsilya gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder ortasını yaptı. Taylan'ın ters vuruşunda top üst direkten kornere gitti.

Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.