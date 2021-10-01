Galatasaray: 0-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Galatasaray: 0-0

STAT: VelodromeHAKEMLER: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik MARSİLYA: Lopez- Lirola, Gonzalez, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Dk. 79 de La Fuente), Payet, Dieng (Dk. 61 Milik)GALATASARAY: Muslera- Boey (Dk.

STAT: Velodrome

HAKEMLER: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik

MARSİLYA: Lopez- Lirola, Gonzalez, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Dk. 79 de La Fuente), Payet, Dieng (Dk. 61 Milik)

GALATASARAY: Muslera- Boey (Dk. 65 Yedlin), Marcao, Nelsson, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Morutan (Dk. 73 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Diagne)

SARI KARTLAR: Saliba, Gonzalez, ( Marsilya ) - Boey, Muslera, Diagne, ( Galatasaray )

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 4'e, Marsilya ise 2'ye çıkardı.

9'uncu dakikada Marsilya gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder ortasını yaptı. Taylan'ın ters vuruşunda top üst direkten kornere gitti.

35'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, içeriye doğru kat edip şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı gitti.

45+8'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda kaleci Lopez gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Kerem, hemen arkasındaki Halil Dervişoğlu'nu gördü. Bu oyuncunun şutunda Marsilya savunması araya girdi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Dieng, kayarak vuruşunu yapmaya çalıştı ancak top auta gitti.

60'ıncı dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Payet ortasını yaptı. Arka direkte Saliba kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

75'inci dakikada Marsilya penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Guendouzi, Aanholt'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu bir kez daha izleyen Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.


Galatasaray: 0-0

Galatasaray: 0-0

Galatasaray: 0-0

Galatasaray: 0-0

Galatasaray: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla 0-0 berabere kaldı

Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla 0-0 berabere kaldı

 Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

 Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Faik Öztrak Donald Trump
Magazin Demet Özdemir Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Muslera Mesut Özil Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray: 0-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 00:13:50. #1.11#