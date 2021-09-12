GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan 8 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, bölgeden yılın 8 ayında 144 ülkeye yönelik, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 38,7 artışla toplam 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını bildirdi.

GAHİB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Kaplan, birliğin Ocak-Ağustos 2021 dönemine ilişkin ihracat rakamlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Kaplan, toplantıda, "Bölgeden 8 aylık dönemde 144 ülkeye yönelik bir önceki döneme oranla yüzde 38,7 artışla toplam 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Ağustos ayında yine bir önceki döneme oranla yüzde 16,8'lik artışla 166 milyon 982 bin dolarlık ihracata imza atıldı." ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin yanı sıra sektörel gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Kaplan, gelecek dönemlerde mektepli halı ihracatçılarının dünya pazarlarında boy göstereceğine inandıklarını kaydetti.

Kaplan, 2021'in 8 aylık diliminde GAHİB'in en fazla halı ihracatı yapan birlik olma özelliğini koruduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Yılın 8 aylık diliminde ülke genelinden gerçekleştirilen toplam 2 milyar 69 milyon 106 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 69,7'lik bölümüne denk gelen 1 milyar 442 milyon 584 bin dolarlık kısmı GAHİB üyesi firmalarımız tarafından yapılmıştır. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 38,7 artışla gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında ise GAHİB üyesi firmalar 166 milyon 982 bin dolarlık halı ihracatıyla sektörümüze katkı sağlamıştır."

Ülke grupları bazlı ihracatta liderlik Amerika ülkelerinde

Ocak-Ağustos 2021 döneminde GAHİB'den gerçekleştirilen ihracatta ise ilk sırayı 647 milyon 533 bin dolarla Amerika ülkelerinin aldığını anlatan Kaplan, ikinci sırada 226 milyon 366 bin dolarla Orta Doğu ülkelerinin, üçüncü sırada ise 217 milyon 232 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin geldiğini bildirdi.

144 ülkeye ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu halı ihracatçılarının en fazla makine halısı satışını 602 milyon 772 bin dolarla ABD yaptığını belirten Kaplan, ülke bazlı ihracatta ikinci sırayı 69 milyon 945 bin dolarla Birleşik Krallık'ın, üçüncü sırayı da 65 milyon 54 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığını ifade etti.

Kaplan, ihracatta ilk 10 ülke arasına giren Irak'a 57 milyon 93 bin dolar, Almanya'ya 56 milyon 711 bin dolar, Libya'ya 48 milyon 162 bin dolar, Bulgaristan'a 46 milyon 991 bin dolar, Mısır'a 34 milyon 412 bin dolar, Kazakistan'a 29 milyon 679 bin dolar ve onuncu sırada Kuveyt'e 29 milyon 516 bin dolarlık halı satıldığını kaydetti.

Üretici ve ihracatçıların her krizi fırsata dönüştürmeyi öğrendiğini vurgulayan Kaplan, "Birkaç pazarda büyümek yerine mevcut pazarları koruyarak pazar çeşitliliğini artırıyoruz. Bir yerde sorun çıkarsa diğer bölgelere daha fazla ağırlık veriyoruz. Elbette gönül ister ki en kısa zamanda özellikle Suudi Arabistan ile yaşanan gerek ham madde gerekse halı ihracatı sorunları giderilsin. Amerika'nın yüksek vergi uygulaması, bazı Türk cumhuriyetlerinde uygulanan aşırı vergiler elbette sektörümüzü zorluyor ama asla yıldırmıyor." değerlendirmesinde bulundu.