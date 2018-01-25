Gagiad Üyelerine "Yapay Zeka" Toplantısı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği üyelerine, yapay zeka konusunda sunum yapılarak, yapay zekanın günlük hayatı nasıl değiştireceği anlatıldı.

GAGİAD Dernek Merkezindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, üyelere "Yapay zeka teknolojisinin hayatı nasıl değiştireceği konusunda bilgiler verildi. Toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, konuşmacı olarak katıldığı programda yaptığı konuşmada, üyelere yapay zeka, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik, inovasyon, teknolojideki son gelişmeleri ve nelerin yapılabileceği gibi konularda bilgi verdi. Yeğen, yapay zeka teknolojisinin videolarla anlatıldığı sunumunda, "Türkiye'nin inovasyona çok ihtiyacı var. Bir şeyler üretin, neler yapacağınızı belirleyin ve bunları yaparken de çok da geç kalmadan başlayın.Hayatınızda yapay zeka,nesnelerin interneti ve arttırılmış gerçeklik bu üç şeye dikkat edin. Bütün dünya bu üç teknolojinin altında toplanıyor.Bu terimleri toplum olarak unutmayın. 'Hangisine odaklanalım diye soracak olursanız ise öncelikle yapay zekayı çok iyi anlayın sonra arttırılmış gerçeklik ve nesnelerin internetini kavramaya çalışın" şeklinde konuştu.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ise programın açılış konuşmasında, gelişen teknolojimiz ile değişim her geçen gün hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, "Bizlerde teknolojideki bu değişime her geçen gün daha çok entegre olmaktayız.Her zaman dile getirdiğimiz gibi,evrende değişmeyen hiçbirşey yoktur.Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" diye konuştu.

Tezel, sunum ve bilgilendirme nedeniyle Tansu Yeğen'e teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. - GAZİANTEP