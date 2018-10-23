Gagiad Üyeleri, Türkiye'nin Farklı Sektörlerindeki Başarı Hikayelerini Yerinde İnceledi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD)üyelerinden oluşan 18 kişilik heyet ile Kordsa otomobil lastiği, Tofaş otomobil üretim tesislerini yerinde inceledi.

Katma değerli üretim ve markalaşma konularında başarı hikayelerini mercek altına alan GAGİAD üyeleri, yapılan çalışma ve yatırımları da yerinde gördü. Heyetin ziyaret etti Kordsa TCF Üretim ve Yalın Grup'un Müdürü Mert Yüksel ve İplik Üretim Grup Müdürü Suat Hayri Bekircan üyelere detaylı bilgiler verdi.Yüksel ve Bekircan, şirketin temel hedefinin katma değerli ve yenilikçi teknolojilerle ilerlemek olduğunu vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda için müşterilerine,hissedarlarına ve çalışanlarına sürekli yatırım yapmayı amaç edindiklerini kaydetti.

Tofaş otomobil fabrikasını da gezen heyet, burada ise Tofaş yöneticilerinden İsmail Önol tarafından karşılandı. Önol, Tofaş'ın dünyanın her bölgesinde müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan,heyecan verici arabalar ve teknolojiler üretmeyi hedeflediğini anlatarak, kurumun oluşturulan stratejik hedefleri arasında müşteri değeri oluşturmak için çin üretim ve ileri ürün teknolojileri geliştirmek olduğunu da ifade etti.

Keyifli geçen ziyaretin ardından her ekonomi devinin yöneticilerine teşekkür plaketi ve bu firmalar adına dikilen 27 adet fidanın sertifikaları teslim edildi. - GAZİANTEP