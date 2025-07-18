İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için ciddi bir teklif hazırlığı içinde. Gabriel Sara Manchester United'e mi gidiyor?

GABRİEL SARA MANCHESTER UNİTED'E Mİ GİDİYOR?

Norwich City'den transfer edilen Sara, Galatasaray forması altında etkili bir performans sergilerken, İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Oyuncunun, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmede Premier Lig'de oynamak istediğini açıkça dile getirdiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN TRANSFER POLİTİKASI

Galatasaray yönetimi, Sara'nın gösterdiği performansı beğenmekle birlikte, oyuncunun isteğini göz önünde bulundurarak gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Kulübün, Brezilyalı yıldız için en az 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

MANCHESTER UNITED'IN İLK TEKLİFİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Manchester United'ın, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle resmen masaya oturması bekleniyor. Taraflar arasında pazarlık sürecinin başlaması halinde, transfer görüşmelerinin hızlanacağı tahmin ediliyor.

GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ GELİR FIRSATI

Eğer Sara, Manchester United'a transfer olursa, Galatasaray bu satıştan önemli bir kazanç elde edecek. Oyuncunun sözleşme detayları ve bonusları ise görüşmelerin seyrine göre şekillenecek.

TRANSFER SÜRECİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Taraflar arasındaki müzakerelerin Temmuz ayı sonuna kadar neticeye ulaşması bekleniyor. Manchester United, orta sahasını güçlendirmek isterken, Galatasaray da olası ayrılıklara göre yeni transfer hamlelerini planlıyor.