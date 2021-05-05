G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Hindistan Dışişleri Bakanında korona şüphesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Hindistan Dışişleri Bakanında korona şüphesi

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Hindistan Dışişleri Bakanında korona şüphesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, heyetinde korona testi pozitif çıkan 2 kişi ile temas etmesinin ardından G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Londra'da kendini karantinaya aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, heyetinde korona testi pozitif çıkan 2 kişi ile temas etmesinin ardından G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Londra'da kendini karantinaya aldı.

Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'nin katılımı ile gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. Toplantının ikinci gününe korona salgını damga vurdu. Toplantıya katılan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, Hindistanlı heyette korona olduğu tespit edilen 2 kişi ile teması olduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldı. Jaishankar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde korona pozitif kişilerle temaslı olduğum anlaşıldı. Daha tedbirli olmak ve başkalarını riske atmamak için iletişimimi online olarak gerçekleştirme kararı aldım. G7 toplantısında da durum böyle olacak" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Hindistan Dışişleri Bakanında korona şüphesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:37:22. #1.14#

title