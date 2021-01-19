G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'dan Mert Hakan tepkisi: Bu karar vicdana sığmaz

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mert Hakan Yandaş'ın kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında aldığı 1 maçlık cezayla ilgili, "Vicdanlara sığan bir karar değil. Sahada rakibine tekme atan futbolcuya 1 maç ceza verilemez. Bu adil değil" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mert Hakan Yandaş'ın kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında aldığı 1 maçlık cezaya tepki gösterdi.

A Spor'a bağlanan Yusuf Günay, Hayret ve şaşkınlıkla karşıladığımız kararlar var. Emre Kılınç yakın zamanda aslında gri pozisyonda kırmızı kart gördü. 2 maç ceza aldı. Bugün rakip takımımızın bir futbolcusu sahada rakibine tekme atmak suretiyle ihraç edilmesine rağmen 1 maç ceza aldı. Vicdanlara sığan bir karar değil. Sahada rakibine tekme atan futbolcuya 1 maç ceza verilemez. Bu adil değil" dedi.

YERDEKİ RAKİBİNE TEKME ATMIŞTI

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Kasımpaşa maçında rakibine yerdeyken rakibine tekme atmış ve gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışı kalmıştı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'daki transfer çalışmalarına da değinen Günay, "Transferde her zaman aynı şeyi söyledik. Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaatleri her şeyin üstesinde. Gündelik popülist yaklaşımlarla transfer yapmak için transfer yapmak doğru değil. Bugüne kadar FFP çerçevesinde artı transfer süreci yaşadık. Bu şekilde elimizden gelenin en iyisini yaparak kulübümüz için gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.