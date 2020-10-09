G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu
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G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu

09.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:08

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçındaki gol sevinci ve sarı kırmızılı takıma transfer süreciyle ilgili konuştu.

TRT Spor'a konuşan 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile ilgili ''Yeni bir hoca ancak deneyimli bir hoca futbolun içinden gelmiş bir hocamız var. Bu durum bizim için bir şans çünkü bizim psikolojimizi iyi anlıyor bu sahaya da yansıyor.'' yorumunu yaptı.

G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK BİZİM HADDİMİZE DEĞİL"

'Galatasaray maçındaki gol sevinci görüntüsünün tamamen bir fotoğraf yanılgısı olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunun moral ve motivasyonunu yaşadık. Artık o maç geride kaldı. Böyle maçları kazanmak her zaman güzeldir. Bu maçların önemli ve güzel olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor. Tamamen bir fotoğraf yanılgısı. Türkiye'nin en büyük camialarından birine ve en büyük hocalarından birine karşı bunu yapma lüksümüz yok bizim. Ben kendi takımıma koşuyordum ve gol pozisyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok anlamsız bir şekilde bu konunun büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak bizim haddimize değil" dedi.

G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu

"G.SARAY'A TRANSFER OLAMAMAK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili soruya, ''Sonuçta biz de etten, kemikten insanız. Bir hayal kırıklığı olmuştur benim açımdan. Her şeyin yaşanma süreci ve zamanı var. Türkiye'nin en güzel yönetilen kulübünde oynadığım için şuan mutluyum'' cevabını verdi.

G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu

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