G.Saray'ın Emre Kılınç transferinde D'avila'ya 1 milyon 50 bin euro menajerlik komisyonu ödediği iddia edildi Ryan Donk'un imzaladığı yeni sözleşmede menajerinin aldığı komisyon geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galatasaray'da bir kriz de Emre Kılınç transferinde yaşandı. Menajer William D'avila'nın Emre Kılınç transferinde Galatasaray'dan 1 milyon 50 bin euro komisyon aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yıllık ücretinde indirim yaparak yeni sözleşme imzalayan Ryan Donk'un menajerine, Hollandalı oyuncunun maaşının yüzde 97'si kadar menajerlik komisyonu verildiği iddia edilmiş ancak sarı-kırmızılı kulüp bu iddiaları yalanlamıştı.

Yaşanan bu olayın ardından Galatasaray'da bir menajer krizi daha patlak verdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Demir Grup Sivasspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'nın bu transfer karşılığında 1 milyon 50 bin euro (9.2 milyon TL) komisyon aldığını belirtti.

İşte Tahim Kum'un köşe yazısı;

Bu meslekte; ya habere gidersiniz, ya da haber sizin ayağınıza gelir. Ama haberin sizin ayağınıza gelmesi pek nadir rastlanan bir olaydır.

Tıpkı bugün o nadir rastlanan hadiseyi yaşadığımız gibi... Yani TV karşısında ayaklarınızı uzatmış filme takılmışken, art arda whatsApp'ımıza gelen mesajlarla ayağa dikilmemiz gibi... Bilmediğiniz bir numara ve mesaj kutusunda birbirinden farklı 8 farklı belge!

İlk ikisini açıyoruz ama diğer 6'sı için 'İndirme başarısız' diyerek karşımıza "Üzgünüz. Bu medya dosyası bulunamadı. Lütfen yeniden göndermesi için +39 392... telefon ile iletişim kurun" mesajı çıkıyor.

"Açıl susam açıl" diyoruz ama nafile, diğer 6 belge flu olarak karşımızda duruyor. Anladığımız o da açabildiğimiz elimizdeki bu iki belge gibi para-pul meseleleriyle ilgili sözleşmeler...

GSM İtalya'ya ait ama bilmediğimiz tanımadığımız bir numara. Mesaj atıyoruz, arıyoruz ama cevap yok. Bize gönderilen belge İngilizce...

Üzerinde 'Payment Protokol' yazıyor. İki sayfalık protokolün altında da bir tarafından Galatasaray A.Ş'nin diğer tarafta da William D'avila dit Tabela'nın imzaları var.

KOMİSYON İÇİN 5 AYRI ÇEK VERİLDİ

Sözleşmenin konusu da, Galatasaray Kulübü'nün 'bedelsiz' bir şekilde Sivasspor'dan aldığı Emre Kılınç'la ilgili 'danışmanlık menajerlik' ücreti... D.W.Sports Management FZE damgalı. Toplam iki sayfa, içeriğinde ödeme takvimi yazılı.

Özeti; Galatasaray'ın Emre Kılınç için D'avila'ya 1 milyon 50 bin euro menajerlik ücreti ödeyeceğini söylüyor. Buna karşılık D'avila'ya ilk ödeme 4-5 ağustos 2020 tarihinde karşılığı toplam 500 bin euro, 5 ayrı çekle verilmiş. Son çek tarihi 30 Kasım 2021.

Açıkçası bu bize pek de normal gibi gelmiyor. 1 milyon euro gibi yüksek bir ücret ve dahası futbol kariyerinde Boluspor ve Sivasspor'un dışında 'uluslararası' bir yeri olmayan Emre'mizin menajerinin ilginç bir şekilde D'avila olması.

ACABA HEDEF GALATASARY YÖNETİMİ Mİ?

Vallahi bize enteresan geldi. Size belki normal gelebilir. Ama enteresan olan bir konuda mevcut yönetimin birçok oyuncusuyla ilgili yine bu isimle çalışması. Tabii burada bence asıl enteresan olan bu belgelerin kaynağı olan İtalya menşeli bu kişilerin bu şekilde bir yol seçmiş olmaları. Ve amaçları...

Daha yeni önceki gün başka bir futbolcu için ortaya çıkan benzer bir tablo. Bugün bizim sizlere sunduğumuz belgeler. Acaba hedef Galatasaray yönetimi mi, yoksa D'avila mı?

Ha bu arada devamın da olduğunu ve önümüzdeki günler ortaya yeni sözleşmeler çıkacağını şimdiden size söyleyebilirim.