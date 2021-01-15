G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu
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G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu

15.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:15

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao'ya ABD'den talip olan takım ortaya çıktı. MLS ekibi Portland Timbers, Falcao'nun transferini bitirmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcular, sık sık sakatlanmasıyla ve kaçırdığı maçlar nedeniyle kulüpte huzursuzluğa neden oluyor.

Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Radamel Falcao'ya Avrupa dışından talip var

Şu anda İspanya'da tedavi olan ve sahalara 1 ay sonra dönmesi beklenen Falcao'yu ikna çabalarını sürdüren Portland Timbers'da Venezuelalı teknik direktör Giovanni Savarese'nin tecrübeli golcüyü özellikle istediği bildirildi.

ABD basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Falcao'nun maaşının tamamını karşılamaları şartıyla Portland Timbers yetkililerine izin verdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinin bir döneminde MLS'de oynamak istediğini belirten Falcao'nun bu teklife nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.

G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu

PORTLAND'IN SAHİBİNDEN SÜRPRİZ

Şu anda ESPN için çalışan eski ABD'li futbolcu Hércules Gómez, Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'a Galatasaray'ın ayrılık için her türlü kolaylığı göstereceği Falcao'nun transfer durumunu sordu. Milyoner işadamı ise ona göz emojisiyle yanıt verdi. Paylaşılan haberde Merritt Paulson'ın Falcao'yu ABD'de görmeyi hayal eden bir işadamı olduğuna vurgu yapıldı.

G.Saray'da kaçırdığı maçlarla kriz yaratan Falcao'ya ABD ekibi Portland Timbers talip oldu
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