G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Ali Koç, inşallah önümüzdeki 3 yılda 8-10 hoca değiştirir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Ali Koç, inşallah önümüzdeki 3 yılda 8-10 hoca değiştirir

G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Ali Koç, inşallah önümüzdeki 3 yılda 8-10 hoca değiştirir
Haberler.com / Buse Arslanoğlu - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün Ali Koç yönetiminde olmasından oldukça memnun olduklarını belirten Öztürk, "Ali Koç'tan çok memnunuz. Üç senede 6 teknik direktör değiştirdi. İnşallah önümüzdeki 3 senede 8-10 hoca daha değiştirir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayının sonundan gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın gündemini değerlendirirken, ezeli rakibi Fenerbahçe hakkında da konuştu.

"BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ İSTİFA ETMELİ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını da anımsatarak, istifa etmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Başkanımızın sağlığı için duacıyız. Kendisi müthiş bir Galatasaraylı. Büyük bir özveri içinde gecesini gündüzüne katıyor. Kendi tarlanız veya şirketiniz varsa özveri ile kendi evlatlarınız için günde 20 saat çalışırsınız. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar, hoca ile ilgili konular ve şampiyonluğa giden takımın oyuncularıyla alakalı söylemler sağlıklı bir düşünmenin işareti değil. Soğuk algınlığı için alınan ilaçların bile içinde '4 saat araç kullanmayın' yazar. Bu kadar ciddi ameliyatlar geçirmiş, büyük bir dirençle bunun altından kalkmış başkanımızın da kendi ekibine güvenip istifa etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜ UÇURUMA SÜRÜKLEMEK"

Başkan Cengiz'in ekibindeki kıymetli isimlere güvenmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürk, "Ekibinde Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi çok kıymetli isimler var. Bunlara güvenemiyorsanız neden ekibinizde tutuyorsunuz? Güveniyorsanız ve Galatasaray'ı seviyorsanız istifa edersiniz ve kalan 1 aylık süreçte kulübü onlar seçime götürür. Şu anki durum bir özveri değil. Bu kulübü uçuruma sürüklemek" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM VE ERGİN ATAMAN BU KULÜBÜN İKİ SEMBOLÜ"

Seçilmeleri durumunda yola Fatih Terim ile devam etmek istediklerini belirten Metin Öztürk, "Takım şampiyonluğa giderken herkes Fatih Terim diyordu. Sonra bir anda rüzgar tersine döndü ve takım ile hocanın formsuzluğu konuşuldu. Bir anda herkes Fatih Terim'in gönderilmesini istiyor. Kurumsal formatta takımın ya da hocanın 10 maçtaki formsuzluğuna göre vazgeçmeyiz. Seçildikten sonra hocamızla konuşacağız. Kendisinin ne istediğini soracağız. Bizim için kulüpte 2 sembol vardır. Biri Fatih Terim, diğeri de Ergin Ataman. Bu iki isim bizim için hayati derecede önemli" dedi.

"ALİ KOÇ İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 3 SENEDE 6 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİRİR"

Öte yandan ezeli rakibi Fenerbahçe'yle ilgili olarak da konuşan Öztürk, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bizim en büyük şansımız her hafta değişen bir teknik direktörümüz yok. Aziz Yıldırım, 20 sene Fenerbahçe'nin başında kalınca çok mutlu olduk. Birçok Galatasaray şampiyonluğu gördü. İnşallah Sayın Ali Koç da birçok Galatasaray şampiyonluğu görecek. Ali Koç'tan çok memnunuz. Üç senede 6 teknik direktör değiştirdi. İnşallah önümüzdeki 3 senede 8-10 hoca daha değiştirir."

Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Buse Arslanoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Özgür Yankaya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Ali Koç, inşallah önümüzdeki 3 yılda 8-10 hoca değiştirir - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:26:01. #1.16#

title