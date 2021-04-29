G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Ali Koç, inşallah önümüzdeki 3 yılda 8-10 hoca değiştirir

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün Ali Koç yönetiminde olmasından oldukça memnun olduklarını belirten Öztürk, "Ali Koç'tan çok memnunuz. Üç senede 6 teknik direktör değiştirdi. İnşallah önümüzdeki 3 senede 8-10 hoca daha değiştirir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayının sonundan gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın gündemini değerlendirirken, ezeli rakibi Fenerbahçe hakkında da konuştu.

"BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ İSTİFA ETMELİ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını da anımsatarak, istifa etmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Başkanımızın sağlığı için duacıyız. Kendisi müthiş bir Galatasaraylı. Büyük bir özveri içinde gecesini gündüzüne katıyor. Kendi tarlanız veya şirketiniz varsa özveri ile kendi evlatlarınız için günde 20 saat çalışırsınız. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar, hoca ile ilgili konular ve şampiyonluğa giden takımın oyuncularıyla alakalı söylemler sağlıklı bir düşünmenin işareti değil. Soğuk algınlığı için alınan ilaçların bile içinde '4 saat araç kullanmayın' yazar. Bu kadar ciddi ameliyatlar geçirmiş, büyük bir dirençle bunun altından kalkmış başkanımızın da kendi ekibine güvenip istifa etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜ UÇURUMA SÜRÜKLEMEK"

Başkan Cengiz'in ekibindeki kıymetli isimlere güvenmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürk, "Ekibinde Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi çok kıymetli isimler var. Bunlara güvenemiyorsanız neden ekibinizde tutuyorsunuz? Güveniyorsanız ve Galatasaray'ı seviyorsanız istifa edersiniz ve kalan 1 aylık süreçte kulübü onlar seçime götürür. Şu anki durum bir özveri değil. Bu kulübü uçuruma sürüklemek" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM VE ERGİN ATAMAN BU KULÜBÜN İKİ SEMBOLÜ"

Seçilmeleri durumunda yola Fatih Terim ile devam etmek istediklerini belirten Metin Öztürk, "Takım şampiyonluğa giderken herkes Fatih Terim diyordu. Sonra bir anda rüzgar tersine döndü ve takım ile hocanın formsuzluğu konuşuldu. Bir anda herkes Fatih Terim'in gönderilmesini istiyor. Kurumsal formatta takımın ya da hocanın 10 maçtaki formsuzluğuna göre vazgeçmeyiz. Seçildikten sonra hocamızla konuşacağız. Kendisinin ne istediğini soracağız. Bizim için kulüpte 2 sembol vardır. Biri Fatih Terim, diğeri de Ergin Ataman. Bu iki isim bizim için hayati derecede önemli" dedi.

"ALİ KOÇ İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 3 SENEDE 6 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİRİR"

Öte yandan ezeli rakibi Fenerbahçe'yle ilgili olarak da konuşan Öztürk, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bizim en büyük şansımız her hafta değişen bir teknik direktörümüz yok. Aziz Yıldırım, 20 sene Fenerbahçe'nin başında kalınca çok mutlu olduk. Birçok Galatasaray şampiyonluğu gördü. İnşallah Sayın Ali Koç da birçok Galatasaray şampiyonluğu görecek. Ali Koç'tan çok memnunuz. Üç senede 6 teknik direktör değiştirdi. İnşallah önümüzdeki 3 senede 8-10 hoca daha değiştirir."