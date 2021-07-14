G.Saray'ın Yunanistan'a girişine izin vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

G.Saray'ın Yunanistan'a girişine izin vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Hardalias'ın, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girmemesi emrini vermesinde, geçen hafta Atina'da büyük gürültü kopmasına yol açan Panathinaikos-Fenerbahçe maçı ile ilgili ortaya atılan bazı iddiaların etkisi olduğu konuşuluyor. Hardalias'ın, F.Bahçe'den dört sporcunun yüksek ateşli olmasına rağmen 'geçsinler' dediği öne sürüldü. Ardından sporcuların pozitif çıkmasıyla Bakan Hardalias'ın başının belaya girdiği ve bu sebeple G.Saray'a izin vermediği belirtildi.

Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak üzere pazartesi akşamı Atina'ya gelen Galatasaray kafilesinin, yeniden test yapmadan Yunanistan'a alınmaması emrini veren Bakan Nikos Hardalias, başka bir Türk-Yunan maçı nedeniyle, yaklaşık 1 haftadır gündemde.

Hardalias'ın, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girmemesi emrini vermesinde, geçen hafta Atina'da büyük gürültü kopmasına yol açan 22 Ekim 2020'deki Panathinaikos-Fenerbahçe maçı ile ilgili ortaya atılan bazı iddiaların da etkisi olup olmadığı merak konusu.

G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi

4 KİŞİ YÜKSEK ATEŞLİ ÇIKTI

Geçen hafta çarşamba gününe dönelim. Muhalefet yanlısı Efsyn gazetesi, 7 Temmuz'da manşetten duyurduğu haberde, Hardalias'ın, 21 Ekim 2020'de, Atina'da Panathinakios ile oynayacakları EuroLeague maçı Elefterios Venizelos Havaalanı'na gelen Fenerbahçe kafilesinde, 4 kişinin yüksek ateşli çıkmalarına rağmen "Geçsinler" emri verdiğini iddia etti. Gazete bu iddiasını, havaalanında görevli sivil savunma memuru ile ve amirinin, Pakistan numaralı cep telefonlarından yaptıkları mesajlaşmaya dayandırdı.

G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi

Efsyn'e göre 21 Ekim 2020'de, Atina Havaalanı'nda görevli memur ile amiri arasındaki diyalog şöyle:

-Memur: Fenerbahçe Takımı kafilesinde dört kişinin ateşi yüksek.

-Amir: Takımın geçmesine izin verin.

-Memur: Emin misiniz?

-Amir: Emir Hardalias'dan. Geçsinler

GÖREVDEN ALIN' ÇAĞRISI

Gazete haberinde ayrıca "Panathinakos o maçı 82-68 kazandı. Ancak, 5 gün sonra, takımda 2 oyuncunun Covid testleri pozitif cıktı" diye yazdı. Yunan televizyonları ve haber sitelerinde geniş yer alan bu iddia üzerine, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA); Hardalias'ın, böyle bir emir verip vermediğinin araştırılması için savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

SYRiZA, Başbakan Miçotakis'e, Hardalias'ı görevden alması çağrısında bulundu.

HARDALIAS YALANLADI

Hardalias ise "Ne ben ne de bakanlıktaki yetkililer, F.Bahçe kafilesindeki 4 kişinin yüksek ateşi olduklarına dair bir bilgi aldık. FIBA ve Euroleague'in ilgili sağlık protokolleri çerçevesinde, gerekli tüm kontroller yapıldı. Haber yalan" diyerek, mahkemeye başvuracağını açıkladı.

'SAHTE KABADAYI' BENZETMESİ

Yunanistan'da ana muhalefetteki SYRİZA partisi dün akşam yeni bir açıklama yaparak,Hardalias'in Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girmesine izin vermemesi kararı ile Efsyn gazetesinin iddiası arasında bağlantı kurdu. SYRİZA'nın açıklamasında "Hardalias'ın, Fenerebahçe kafilesi ile ilgili ifşaatı unutturmak için, sahte kabadayılık taslayıp, Galatarasay kafilesi ile ilgili olaydan yararlanmaya teşşebüs ettiğine inanmak istemiyoruz" denildi.

G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi

YUNAN MEDYASINDAN G.SARAY2A SERT SÖZLER

Yunan medyası, Galatasaray kafilesine Atina Havaalanı'nda reva görülen kötü muameleye hiç değinmeden "Tahrikçi Galatasaray" ve "Türkler test yapmayı kabul etmeyince, Yunanistan'a girmelerine izin verilmedi" şeklinde başlıklar kullandı.

G.Saray'ın Yunanistan'a girişine izin vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Tolga Akış Demet Akalın Levent Yüksel
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
G.Saray'ın Yunanistan'a girişine izin vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:49:11. #1.15#

title