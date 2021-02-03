G-7 ülkeleri ve AB, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı
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G-7 ülkeleri ve AB, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

03.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:15
G-7 ülkeleri ve AB, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB), ortak açıklama ile Myanmar'daki askeri darbeyi kınayarak, Kasım 2020'de yapılan seçim sonuçlarına saygı duyulması ve bir an önce parlamentonun toplanması çağrısı yaptı.

G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB), ortak açıklama ile Myanmar'daki askeri darbeyi kınayarak, Kasım 2020'de yapılan seçim sonuçlarına saygı duyulması ve bir an önce parlamentonun toplanması çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada, Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin tutuklanmasından ve medyadaki haberlerden derin endişe duyulduğu vurgulandı.

"Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin G7 Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak Myanmar'daki darbeyi kınıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, orduya olağanüstü hali derhal sona erdirmesi, demokratik olarak seçilmiş hükümetin görevine dönmesi, haksız yere tutuklananların serbest bırakılması ve insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Myanmar'da Kasım 2020'de yapılan seçim sonuçlarına saygı duyulması ve bir an önce parlamentonun toplanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ihtiyaç sahiplerine insani yardımların yapılması için ülkeye giriş izni verilmesi de istendi.

Açıklamada, G7 ülkelerinin Myanmar'da demokratik bir gelecek görmek isteyenlerin yanında olduğu vurgulanarak, "G7 Dışişleri Bakanları olarak 2019 yılında yaptığımız, Myanmar'daki demokratik değişime, barışa desteğimizi vurguladığımız insan hakları ihlalleri ve suistimallerinin cezalandırılmasını istediğimiz açıklamaya bağlılığımızı teyit ettiğimizi hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Myanmar'da askeri darbe

Seçimlerde oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

1 Şubat'ta Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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