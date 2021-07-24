'Futbolda FETÖ temizliği' çağrısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti

MHK eski başkanı Zekeriya Alp hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. 'Futbolda FETÖ temizliği' çağrısı yapan Rıdvan Dilmen, bu konu hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Dilmen, "Zekeriya Bey'in bu işlerde olup olmadığını bilmiyorum. Genel anlamda konuşmam sadece eylül ayında değildi. 4-5 kez dillendirdim. Sedat Peker'in iddiaları gündemde, Rıdvan Dilmen'in de iddiaları gündemdeydi. Bugüne kadar yapılmış bir şey yok. TFF Başkanı çalışanlarının TC'sini verecek. Bakın neler olacak!" dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Zekeriya Alp hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı. Haberin ardından gözler futbolda FETÖ temizliği tartışmasına döndü.

Yaklaşık bir yıl önce 'futbolda FETÖ temizliği' çağrısı yapan ve 'temiz eller operasyonu'nu işaret ederek 'hodri meydan' diyen eski A Milli ve Fenerbahçeli futbolcu, yorumcu Rıdvan Dilmen, bu konuyla ilgili Odatv'ye konuştu.

İşte Dilmen'in olay yaratacak açıklamaları:

"BU VATANDAŞLIK GÖREVİ"

"Zekeriya Bey ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Zekeriya ağabeyin bu işlerde olup olmadığını bilmiyorum. Tahmin yürütecek olursak o işlerde olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki hukuk var. Biz buna hiçbir şekilde karışamayız."

"VEYİS ATEŞ GİBİ İSİMLER ÇIKTI"

Genel anlamda benim o konuşmam, aslında sadece Eylül ayında değildi. Ben bunu en az 4-5 kez dillendirdim. Dikkat ediyorsanız bu iş sadece sportif değil, son günlerdeki olaylardan sonra biliyorsunuz ki siyasi ayağı diyorlardı. Şimdiyse sadece spor medyası ve sporcular üzerinden değil Veyis Ateş gibi siyasi yazarlarında isimleri artık çok çıktı. Bu gazetecilerle ilgili bu kurumlardaki veya bu kurumlardaki insanlarla ilgili gerçekten bir temiz eller operasyonu yapılacaksa ki, benim konuşmamdan sonra hiç kimse bir şey yapmadı. Ben çekildim kenara oturdum. Bu vatandaşlık görevi, milli birlik görevi.

"MASAK KONTROL EDECEK"

Mesela TFF'nin yüzlerce çalışanı var. Örneğin kulüplerimiz, spor yazarları, siyasi yazarlar, örneğin bu televizyonlar ve gazetelerin sahipleri… Çok kolay bir şey, devletin her yere koşturacak hali yok. Bunlar çalışanlarının TC'lerini devletin kurumlarına, savcılığa veya emniyete versinler. Maksimum dört haftada kimin milli kimin devlet düşmanı olduğu ortaya çıkacaktır. Bu kadar basit. Ben eğer herhangi bir örgüte mensupsam, ben de deşifre ederim. İşime son verin derim. Ben inanıyorum ki birçok kişi geçmişte veya şimdi bu işe bulaştı. O yüzden de gerçekten bu ülke Temiz Eller değilse bile, bunu yapmak zorunda. Bir de bu olayın ekonomik yönü var. Türkiye'de ise bütün sporcu, spor yöneticisi, federasyon, gazeteci, siyasi yazar, televizyonlarda çalışan gazetecilerin hepsini de MASAK mali olarak kontrol etmeli.

"BAKIN GÖRÜN NELER OLUR"

Nasıl ki devletimiz herkesten vergi alıyor, baksınlar bakalım benim vergi ile problemim var mı? Bu atıp tutan insanlar nerede? Çünkü insanları yönlendiriyorlar. Sedat Peker'in bir sürü iddiaları gündemde, bundan önce başkalarının iddiaları gündemdeydi. Rıdvan Dilmen'in iddiaları gündemdeydi. Bugüne kadar yapılmış hiçbir şey yok. TFF Başkanı talimat verecek. Bütün çalışanlarının TC'sini verecek. Bütün kulüpler toplam ne durumdaysa onlar da verecekler devletin kurumlarına. Bakın görün neler olacağını? En geç altı ay içinde de Türk sporunda hiçbir şaibeye yol açmadan sıkıntı olmaz yani ama mevcut durumda da şu anda hala ben insan kaynakları açısından medya ayağında ve sportif anlamda bunların içerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası.

"KARDEŞİM GEL DEMEDİLER"

Yaptığı açıklamaların ardından futbolda FETÖ iddiaları ile ilgili harekete geçilmediğini belirten Dilmen sözlerine şöyle devam etti:

Bir değişiklik oldu mu diyorsanız benden sonra hiçbir şey yapılmadı. Savcı da aramadı. Kardeşim gel bir dakika sen bir şeyler söylüyorsun demediler de bana. Ben sadece o kişilerle ilgili dava açtım. O kişiler de bana dava açtı. Kişisel oldu yani. Bu kişisel bir sorun değil, ülkenin sorunudur.

"ŞEKİP BEY EKSİK YAZMIŞ"

Eski Fenerbahçe asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun "2010 yılında Amerika kampında bulunan futbolcu, teknik adam, yönetici, kurul üyesi, misafir kimler Pensilvanya'yı ziyaret etmiş? 11 yılda daha bu soruya cevap bulunamamışsa; Futbolda (sporda) fetö temizliğini hiç beklemeyin" tweetiyle ilgili ise Dilmen şöyle konuştu:

Şekip Bey eksik yazmış. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Bey'in, Şekip Bey ile birlikte tahmin ediyorum 2016-2017'lerde bir daha suç duyurusunda bulunmuşlardı, delillerle birlikte. O da sonuçlanmadı. Ne olduğu belirsiz oldu. Onun için sadece sporcular arasından değil gazetecilerin de, bakın vardır demiyorum, kimsenin günahını da almak istemiyorum. Ekonomik olarak da herkesin nasıl 3-5 bin kazanan insanlara vergi daireleri icra getirebiliyorsa, bu kadar yüksek paralar alıyoruz biz madem hepimizi de incelesinler. Oralardan da çıkar bu işler söyleyeyim.

"YÖNETENLER TC'LERİNİ VERSİN"

TFF'de görev alanların araştırıldığına inanmadığını kaydeden Dilmen, "TFF'de bin kişi çalışıyor. Ben inanmıyorum mesela. Gerçekten diyorlar ya mesela biz araştırıldık. Hayır, araştırılmadınız. Araştırılsaydınız en az yüz tane sorgu olmazdı bugün" dedi.

TC'lerin araştırması çağrısını yineleyen Dilmen şöyle devam etti:

TFF ya da sadece kulüplerin çalışanları, sporcuları, çaycısı falan demiyorum, yöneticilerin kendileri de vermeli TC'lerini. TFF'yi yönetenler versinler TC'lerini devlete. Ne iş yaparlar? Ortakları kim? Bulaşmışlar mı bu işe bulaşmamışlar mı? Sadece bin çalışanı değil yani kendileri de verecekler. O kurumu yönetenler de. O zaman sıkıntı kalmaz. Ama yürekleri yeter mi? Zannetmiyorum ama bunu da söyleyeyim."