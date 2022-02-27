Futbolcular terk etti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası Ukrayna'dan ayrılmıyor - Haberler

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Futbolcular terk etti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası Ukrayna'dan ayrılmıyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Shakhtar Donetsk'in İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi, futbolcuların şehri terk etmesine rağmen ekibiyle birlikte Kiev'de kaldı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in İtalyan hocası Roberto De Zerbi, futbolcuların ayrılmasına rağmen ekibiyle birlikte Kiev'de kalmaya devam ediyor.

SportItalia'daki habere göre; Shakhtar'ın birçok futbolcusu şehri terk etti. Brezilyalı futbolcular da otelde kalıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncular Moldova'ya geçti. De Zerbi ve ekibi Kiev'de kaldı.

Futbolcular terk etti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası Ukrayna'dan ayrılmıyor

Roberto De Zerbi ve ekibi, gidişata göre karar verecek. İtalyan hocanın Polonya ya da Romanya'ya geçebileceği ifade edildi.

Donbass takımı Shakhtar Donetsk, 2014'te stadının bombalanması sebebiyle Kiev'e taşınmıştı. Shakhtar, o tarihten bu yana Kiev'de çalışmalarını sürdürüyordu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Shakhtar Donetsk, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Kiev, Spor, Haberler

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