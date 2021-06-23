Futbolcu olma hayaliyle gelip dolandırıldı! Dünyası yıkılan Kenyalı gence imam sahip çıktı

Kenya'dan Türkiye'ye futbolcu olma hayaliyle gelen Abdulselam İbrahim Abdullah (19), Denizli'de kendini menajer olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. 5 bin dolarını kaptıran Abdulselam'a Denizli'de namaz kılmak için girdiği bir caminin imamı ile cemaati sahip çıktı. Cemaat, Abdulselam'e atrenmanlara çıkabileceği bir kulüp de ayarladı.

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden, 9 kardeşi bulunan, maddi durumu kötü olan genç futbolcunun hayalini gerçekleştirmesi için köy halkı 5 bin dolar toplayıp Abdulselam'a teslim etti. Türkiye'ye gidip bir takıma transfer olmak isteyen Abdulselam, dolandırıcıların tuzağına düştü.

KALACAK YER AYARLANDI

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Abdulselam'a, imam ve cami cemaati sahip çıktı. Cemaat parası olmayan Abdulselam için para toplayıp kalacak bir pansiyon ayarladı. Ardından antrenman yapabilmesi için de arayışa girdi.

YEŞİLKÖYSPOR TESİSLERİNİ AÇTI

Yeşilköyspor, Abdulselam için tesislerinin kapısını açtı. Genç takım ile burada haftanın üç günü antrenman yapan Abdulselam, formunu korumaya çalışıyor.