Futbolcu Ciro Immobile'nin Eşinin Yanında Oyun Oynaması Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena ile ilgilenmek yerine yanında oyun oynaması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Lazio'nun golcü futbolcusu Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı. Fotoğrafta Immobile'nin video oyunu oynarken güzel eşiyle ilgilenmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
EŞİNİN VARKEN OYUN OYNADI
Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena'nın yanında oyun oyması kısa sürede takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Futbolcu hakkında güzeller güzeli eşinin yanında oyun oynuyor yorumları yapıldı.
FOTOĞRAFLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLIYORLAR
2014 yılından evlenen ve iki kız çocukları olan Ciro Immobile ve Jessica Melena, sosyal medya hesaplarından pozlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.
İşte ikilinin bazı pozları...
YORUMLAR (9)
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erkeği de dişisi de yani her ikisi de kendine iş için reklam yapmış, nasıl bir iş beklentileri var acepCevap Yaz Yayından Kaldır
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zaten adamın elinin altında fotodan 15 dk sonra çuff çuff. ;))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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dört duvar arasında yapılması gerekenleri,toplum içinde yaparsanız,bunun adı gavurluktur.ahirette bunun kesinlikle cezası vardır. ahlaksızlık dünyaya eşini kıskanmayan deyuslar tarafından yayılmaktadır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam reklam arası vermiş, sonra kaldığı yerden devam:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam reklam arası vermiş, sonra kaldığı yerden devam:)Cevap Yaz Yayından Kaldır