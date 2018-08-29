Futbolcu Ciro Immobile'nin Eşinin Yanında Oyun Oynaması Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Lazio'nun golcü futbolcusu Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı. Fotoğrafta Immobile'nin video oyunu oynarken güzel eşiyle ilgilenmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

EŞİNİN VARKEN OYUN OYNADI

Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena'nın yanında oyun oyması kısa sürede takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Futbolcu hakkında güzeller güzeli eşinin yanında oyun oynuyor yorumları yapıldı.

FOTOĞRAFLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLIYORLAR

2014 yılından evlenen ve iki kız çocukları olan Ciro Immobile ve Jessica Melena, sosyal medya hesaplarından pozlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

İşte ikilinin bazı pozları...