Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Turgut Doman, Burak Cansız, Suat Güz

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Ndong, Ndizeye, Haddadi (Dk. 46 Karim Hafez), Muhammed Emin Sarıkaya, Mallan, Jospin (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş-Dk. 102 Atakan Müjde), Mounir, Walter (Dk. 61 Tetteh), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Haqi Osman)

Akhisarspor: Enes Kimia, Yusuf Acer (Dk. 87 Oğuzcan Kesgin), Göksu Mutlu, Kemal Cingirt, Semih Görer (Dk. 103 Bora Yılmaz), Yavuz Serkan Özbakan (Dk. 103 Halil İbrahim Karavuş), Yusuf Cihat Çelik, Orçun Erten (Dk. 58 Yusuf Kanal), Serkan Sefil (Dk. 72 İlke Nelik), Mert Özyıldırım (Dk. 103 Mehmet Salih Yiğit), Bertuğ Bayar

Goller: Dk. 95 Tetteh, Dk. 113 Haqi Osman, Dk. 120+2 Mounir (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 110 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Yusuf Acer, Dk. 94 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 66 Awuku, Dk. 120 Karim Hafez, Dk. 120+1 Haqi Osman (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde bulduğu gollerle Akhisarspor'u 3-1 yenen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kupada adını 5. tura yazdırdı.

19. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay Kanatsızkuş, topu ceza sahasında bulunan Mallan'a gönderdi. Mallan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Enes Kimia'dan döndü ve tekrar Mallan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

27. dakikada Mallan'ın ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Emin Sarıkaya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

56. dakikada sağ sanattan topu sürerek ceza sahasına giren Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

61. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ortasına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, top kaleci Enes Kimia'nın sağından auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.

Uzatma bölümü

95. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mert Miraç Altıntaş'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

109. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahasında topla buluşan Bora Yılmaz, rakibi Awuku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

110. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Kazanılan penaltı sonra topun başına geçen Yusuf Cihat Çelik, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

113. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Haqi Osman'ın kaleci Enes Kimia'yı geçerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1.

120+2. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Akhisarspor'un korner atışı sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Haqi Osman, topu orta sahada bulunan Mounir'e gönderdi. Korner atışı sırasında kalesinden çıkan ve rakip sahada bulunan kaleci Enes Kimia'nın yokluğunda Mounir, orta sahadan rakip sahaya kadar sürdüğü topu, boş kaleye gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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