Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

09.02.2021 21:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:44
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes, Demba Ba

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Cisse

Gol: Dk. 42 Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 30 Cemali Sertel (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Pervin Buldan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik Erol Büyükburç
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 21:49:55. #1.15#
title