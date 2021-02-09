Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes, Demba Ba

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Cisse

Gol: Dk. 42 Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 30 Cemali Sertel (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever