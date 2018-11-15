Futbol Yorumcusu Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz İçin En Uygun Adres Beşiktaş

Mehmet Demirkol, takımlarında kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Tolgay Arslan'ın takas iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"TOLGAY, HAKAN'DAN DAHA İYİYDİ"

"Tolgay, Trabzonspor ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp Beşiktaş'a transfer olmadı mı? O oyunculardan biraz soğurum. Tolgay iyi oynadığında hakikaten iyi oyuncu. Bir dönem Çalhanoğlu'ndan daha iyi durumdaydı. Keşke yeteneklerinin ve oyun güçlerinin haklarını verseler de daha sonra kontrata baksalar."

"BURAK İÇİN EN İYİ YER BEŞİKTAŞ"

"Burak eğer Türkiye'de oynayacaksa en olabilecek yer Beşiktaş gibi duruyor. Taraftar da bir golcü eksikliğinin olduğunun farkında. Bir birliktelik olabilir. Galatasaray ile olmaz, Terim ile arası iyi değil. Başakşehir'in olmayacağı belli. Fenerbahçe olmaz. Tolgay, hatırladığım kadarıyla Trabzonspor ile masadan kalkmıştı. Bu takas konusu makul görünmüyor."