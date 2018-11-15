Futbol Yorumcusu Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz İçin En Uygun Adres Beşiktaş
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Burak eğer Türkiye'de oynayacaksa en olabilecek yer Beşiktaş gibi duruyor. Taraftar da bir golcü eksikliğinin olduğunun farkında." dedi.
Mehmet Demirkol, takımlarında kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Tolgay Arslan'ın takas iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
"TOLGAY, HAKAN'DAN DAHA İYİYDİ"
"Tolgay, Trabzonspor ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp Beşiktaş'a transfer olmadı mı? O oyunculardan biraz soğurum. Tolgay iyi oynadığında hakikaten iyi oyuncu. Bir dönem Çalhanoğlu'ndan daha iyi durumdaydı. Keşke yeteneklerinin ve oyun güçlerinin haklarını verseler de daha sonra kontrata baksalar."
"BURAK İÇİN EN İYİ YER BEŞİKTAŞ"
"Burak eğer Türkiye'de oynayacaksa en olabilecek yer Beşiktaş gibi duruyor. Taraftar da bir golcü eksikliğinin olduğunun farkında. Bir birliktelik olabilir. Galatasaray ile olmaz, Terim ile arası iyi değil. Başakşehir'in olmayacağı belli. Fenerbahçe olmaz. Tolgay, hatırladığım kadarıyla Trabzonspor ile masadan kalkmıştı. Bu takas konusu makul görünmüyor."
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tamamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu kezbanın futbolda yeri olmamalı ki beşiktaş yeri olsun...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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burak için en uygun yer amatör takımlar.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Beşiktaş ne zaman birşeye bu benim demiş. Bit pazarı modifiyecisi fiko.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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EVet söylediği gibi in doğru adres Beşiktaş olur çünkü Beşiktaşta müze var bunuda bir köşeye koruz, yetmedimi arkadaş bu yaşlı topçulardan çektiğimiz ya bu adam top oynamaz artık paraya bakar bırakın bu müzelik insanları biz takımı gençleştirin diyoruz nerde sabunluk var beşiktaşa öneriliyor yette artık uleeennnnCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır