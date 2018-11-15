Futbol Yorumcusu Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz İçin En Uygun Adres Beşiktaş

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Burak eğer Türkiye'de oynayacaksa en olabilecek yer Beşiktaş gibi duruyor. Taraftar da bir golcü eksikliğinin olduğunun farkında." dedi.

Mehmet Demirkol, takımlarında kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Tolgay Arslan'ın takas iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"TOLGAY, HAKAN'DAN DAHA İYİYDİ"

"Tolgay, Trabzonspor ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp Beşiktaş'a transfer olmadı mı? O oyunculardan biraz soğurum. Tolgay iyi oynadığında hakikaten iyi oyuncu. Bir dönem Çalhanoğlu'ndan daha iyi durumdaydı. Keşke yeteneklerinin ve oyun güçlerinin haklarını verseler de daha sonra kontrata baksalar."

"BURAK İÇİN EN İYİ YER BEŞİKTAŞ"

"Burak eğer Türkiye'de oynayacaksa en olabilecek yer Beşiktaş gibi duruyor. Taraftar da bir golcü eksikliğinin olduğunun farkında. Bir birliktelik olabilir. Galatasaray ile olmaz, Terim ile arası iyi değil. Başakşehir'in olmayacağı belli. Fenerbahçe olmaz. Tolgay, hatırladığım kadarıyla Trabzonspor ile masadan kalkmıştı. Bu takas konusu makul görünmüyor."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

  • KARTALBABA:
    EVet söylediği gibi in doğru adres Beşiktaş olur çünkü Beşiktaşta müze var bunuda bir köşeye koruz, yetmedimi arkadaş bu yaşlı topçulardan çektiğimiz ya bu adam top oynamaz artık paraya bakar bırakın bu müzelik insanları biz takımı gençleştirin diyoruz nerde sabunluk var beşiktaşa öneriliyor yette artık uleeennnn
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.