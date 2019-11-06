Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

06.11.2019 01:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:06

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4. haftanın ilk günü tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar oynandı.

E Grubu'nda Napoli, sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü, 44. dakikada Lozano, Salzburg'un golünü ise 11. dakikada penaltıdan Haland attı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 kez fileleri havalandırarak rekor kıran 19 yaşındaki Haland, gol sayısını 7'ye çıkardı ve ilk 4 karşılaşmanın rekorunu da ele geçirdi.

Norveçli milli santrfor ayrıca rekoru paylaştığı Raul Gonzalez (1995-1996 sezonu) ve Kylian Mbappe'yi (2016-2017) geçerek turnuva tarihinin bir sezonda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncusu oldu.

Dortmund 2. yarıda geri döndü

Barcelona'nın puan kaybıyla önemi artan F Grubu karşılaşmasında Borussia Dortmund, Inter'i ağırladı.

Inter, Martinez'in 5 ve Vecino'nun 40. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Fakat Dortmund, Hakimi'nin 51 ve 77, Brandt'ın 64. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Gol düellosunda kazanan yok

H Grubu'nun ilk iki sırasındaki takımlar Chelsea ile Ajax arasındaki mücadele 4-4 sonuçlandı. Ajax'ta Blind 68, Veltman da 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Ajax'ın golleri, 2. dakikada Abraham (kendi kalesine), 20. dakikada Promes, 35. dakikada Kepa (kendi kalesine) ve 55. dakikada Van de Beek'ten geldi.

Chelsea'nin gollerini ise 5 ve 71. dakikada penaltıdan Jorginho, 63. dakikada Azpilicueta, 74. dakikada James kaydetti.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ise H Grubu maçında Valencia'ya konuk oldu. Yusuf ve Zeki'nin ilk 11'de sahaya çıktığı Lille, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Dördüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika): 2-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 3-2

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya): 0-2

Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz): 3-1

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-4

Valencia (İspanya) - Lille (Fransa): 4-1

Kaynak: AA