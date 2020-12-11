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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

11.12.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:10
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: BloomfieldHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Dk. 85 Yeini), Peretz, Golasa (Dk. 74 Rikan), Glazer, Biton (Dk. 63 Davidzada), Cohen (Dk. 74 Ben Chaim), Pesic (Dk.

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Dk. 85 Yeini), Peretz, Golasa (Dk. 74 Rikan), Glazer, Biton (Dk. 63 Davidzada), Cohen (Dk. 74 Ben Chaim), Pesic (Dk. 85 Blackman)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir (Dk. 63 Kone), Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

Gol: Dk. 66 Saborit (Maccabi Tel-Aviv)

Sarı kartlar: Dk. 53 Tibi, Dk. 77 Rikan (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 77 Fajr, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 79 Kone, Dk. 86 Gradel, Dk. 90+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

TEL Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek, Avrupa'ya veda etti.

47. dakikada Golasa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Cohen'in bekletmeden vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

66. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Saborit'in ceza yayı sol çaprazından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

72. dakikada Fajr'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

90+4. dakikada Camara'nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Mücadele Maccabi Tel-Aviv'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivasspor, Avrupa kupalarına veda etti.

Villarreal ile Karabağ arasındaki mücadele, Azerbaycan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Grupta son puan durumu şöyle:

Maç G B M A Y Puan
Villarreal 5 4 1 0 14 5 13
Maccabi Tel-Aviv 6 3 2 1 6 7 11
Demir Grup Sivasspor 6 2 0 4 9 11 6
Karabağ 5 0 1 4 4 10 1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 1 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 1 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
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