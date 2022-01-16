Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç
TFF 1. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta 20. hafta maçları yapıldı.
SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta 20. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Başkent Gözgözler Akademi- Nevşehir Belediyespor: 0-5
???????Osmaniyespor- Sancaktepe FK: 3-0
Karaman Belediyespor-Çatalcaspor: 0-2
1954 Kelkit Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-1
2. Grup:
Alagöz Holding Iğdır FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bitexen Düzcespor: 0-1
Çarşambaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
52 Orduspor-Kuşadasıspor: 3-1
İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Hacette: 2-1
3. Grup:
Ceyhanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-5
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 5-1
Çankaya FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967: 0-1
Modafen-Mardin 1969: 0-0
Ağrı 1970-İçel İdmanyurdu: 1-2
Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-2
Fethiyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Belediye Derincespor-Criptoswaps Edirnespor: 1-0