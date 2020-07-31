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Futbol: TFF 1. Lig play-off finali

Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık OngunAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal (Dk. 112 Adil Demirbağ), Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 56 Aosman), Tevfik Altındağ (Dk. 56 Traore), Volkan Şen (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig play-off finali
31.07.2020 00:13 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:48

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal (Dk. 112 Adil Demirbağ), Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 56 Aosman), Tevfik Altındağ (Dk. 56 Traore), Volkan Şen (Dk. 46 Berk Yıldız), Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 46 Dibba)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 78 Koray Altınay), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem (Dk. 90+3 Engin Bekdemir), Ndao, Çağrı Ortakaya, Attamah, Sabo, Darri (Dk. 78 Bülent Cevahir), Sobiech (Dk. 64 Emeghara)

Goller: Dk. 41 Çağrı Ortakaya (Fatih Karagümrük), Dk. 68 Dibba (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Tarık Çamdal, Dk. 57 Traore (Adana Demirspor), Dk. 63 Sabo, Dk. 77 Çağrı Ortakaya, Dk. 119 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükseldi.

65. dakikada Fatih Karagümrük, Ndao'nun ceza sahası yakını sağdan ortasında, kale dibinden mutlak pozisyonda Emeghara topu üstten dışarı attı.

68. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Adana temsilcisi Berk Yıldız'ın pasında ceza sahasına topla giren Dibba ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

83. dakikada Tarık Çamdal'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasından sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş Yurt son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Maçın normal süresi 1-1 berabere bitti ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma dakikaları

94. dakikada Fatih Karagümrük'te Ndao'nun sağdan pasında ceza sahası içinden Engin Bekdemir'in gelişine sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş Yurt topu kornere çeldi.

102. dakikada Adana Demirspor'da, Dibba'nın topu kaybetmesinden sonra topla buluşan Berk Yıldız ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, top çok az farkla dışarı çıktı.

Maçın ilk uzatma bölümünde 1-1'lik eşitlik bozulmadı.

106. dakikada Fatih Karagümrük'te Engin Bekdemir'in pasında Çağrı Ortakaya ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören uzak noktadan şutunu çekti, kaleci Kurtuluş Yurt topu uzaklaştırdı.

119. dakikada ceza yayı solundan Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Aykut Özer güçlükle topu kornere çeldi.

Maçın uzatma dakikalarında da 1-1'lik eşitlik bozulamadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılar

Fatih Karagümrük'te Engin Bekdemir, Ndao, Attamah, Koray Altınay, Sabo ve Fatih Kuruçuk penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Adana Demirspor'da Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Dibba, Adil Demirbağ penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Mehmet Uslu'nun ise penaltı vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.

Penaltı atışları sonucunda, Adana Demirspor'a 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Kaynak: AA

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