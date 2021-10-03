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Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Spor
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp, Sait TuzcuYILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Ali Ülgen, Tomane, Burak (Dk.82 Berk), K.Boli, Yasin, Diomande (Dk.82 Bah), Soner, Hasan (Dk.89 Cihan), Melih (Dk.

SAMSUN (DHA) -

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp, Sait Tuzcu

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Ali Ülgen, Tomane, Burak (Dk.82 Berk), K.Boli, Yasin, Diomande (Dk.82 Bah), Soner, Hasan (Dk.89 Cihan), Melih (Dk.68 Fofana), Osman

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak, Vrsajevic, Alim, Camara, Serkan (Dk.59 Yusuf), Onur(Dk. 70 Kehinde), Oğuz (Dk.89 Denizhan), Del Valle (Dk.89 Mrsic), Kayra (Dk.89 Faruk), Glumac, Ercan

GOLLER: Dk.86 Hasan(P) (Yılport Samsunspor ), Dk.76 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk.28 Diomande, Dk.87 Hasan (Yılport Samsunspor), Dk.37 Onur, Dk.90+4 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk.84 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

18'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Melih Okutan'ın ortasına kafayı vuran Tomane'nin şutu az farkla auta gitti.

22'nci dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Del Vale'nin şutu kaleci Aykut'ta kaldı.

41'inci dakikada sol kanattan gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor atağında defanstan seken topa vuran Kayra'nın şutu üstten auta çıktı.

45'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında yapılan ortayı Yasin kafayla içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içerisinden Melih Okutan'ın şutu üstten auta gitti.

58'inci dakikada gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor kontra atağında Camara soldan topu içeri çevirdi. Gelen topa vuran Yusuf'un şutu yandan az farkla auta gitti.

76'ncı dakikada konuk ekip Bereket Sigorta Ümraniyespor golü buldu. Derinlemesine pasla ceza sahasında topu önünde bulan Del Valle'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

86'ncı dakikada Yılport Samsunspor'da kazanılan penaltıyı kullanan Hasan, skora eşitliği getirdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.


- Budanoğlu
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Spor Haberleri
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