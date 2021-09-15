Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Özcan SultanoğluDenizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje (Dk. 64 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Darri (Dk. 86 İlhan Depe), Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 78 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu (Dk.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Özcan Sultanoğlu
Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje (Dk. 64 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Darri (Dk. 86 İlhan Depe), Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 78 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 79 Muğdat Çelik)
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz (Dk. 57 Serdar Özkan), Roche, Rüştü Hanlı, Donkor (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 77 Innocent), Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, Bruns (Dk. 90+2 Cem Özdemir), Ahmethan Köse, Ozegovic
Goller: Dk. 32 ve 35 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Celil Yüksel, Dk. 55 Roche, Dk. 73 Bruns, Dk. 82 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 64 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+4 İlhan Depe (Denizlispor)
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021