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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Ferdi KaradorukManisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Dk. 64 Tabekou), Sousa (Dk. 46 Hakan Barış), Kouter, Anıl Koç (Dk. 64 Kubilay Aktaş), Sertaç Çam (Dk.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Ferdi Karadoruk

Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Dk. 64 Tabekou), Sousa (Dk. 46 Hakan Barış ), Kouter, Anıl Koç (Dk. 64 Kubilay Aktaş ), Sertaç Çam (Dk. 80 Kemal Rüzgar), Orgill

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 37 Estrela), Mücahit Albayrak, Aykut Demir (Dk. 63 Gökhan Kardeş), Gökhan Alsan, Rosheuvel (Dk. 46 Novikovas), Shala (Dk. 63 Olanare), Emircan Altıntaş (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Eren Tozlu

Gol: Dk. 24 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Gökhan Alsan, Dk. 74 Szumski, Dk. 78 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 29 Kouter, Dk. 88 Sousa (yedek kulübesinde) (Manisa)

TFF. 1. Lig'in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Manisa'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla son 39 lig maçında yenilmeyen Manisa bu unvanını kaybetti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri
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