Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Emir Eray EyisoyManisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim (Dk. 65 Tormin), Sadi Karaduman, Anıl Koç (Dk. 65 Tabekou), Erhan Kara, Kouter, Nizamettin Çalışkan, Andre Sousa (Dk. 73 Hakan Barış), Sertaç Çam (Dk.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Emir Eray Eyisoy

Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim (Dk. 65 Tormin), Sadi Karaduman, Anıl Koç (Dk. 65 Tabekou), Erhan Kara, Kouter, Nizamettin Çalışkan, Andre Sousa (Dk. 73 Hakan Barış), Sertaç Çam (Dk. 83 Kubilay Aktaş), Orgill

Denizlispor: Stackhowiak, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Kadir Kurt, Gökhan Süzen, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 90+4 Görkem Can), Muhammed Gönülaçar, Hüseyin Furkan Uslu, Okan Derici (Dk. 58 Murathan Sütcü), Mehmet Ali Ulaman, (Dk. 71 Alihan Kalkan), Tusha

Gol: Dk. 79 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan) (Manisa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Kouter, Dk. 81 Muhammed Birkan Tetik (Manisa), Dk. 78 Hüseyin Furkan Uslu, Dk. 89 Muhammed Eren Kıryolcu (Denizlispor)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisa, Denizlispor'u 1-0 yendi.

Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, takımının başında ilk maçına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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